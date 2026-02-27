　欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。

　マンチェスター・シティ(イングランド9はリーグフェーズでも対戦したレアル・マドリー(スペイン)とラウンド16で対戦。両チームは5年連続で決勝トーナメントプレーオフ以降での顔合わせとなる。前回王者のパリSG(フランス)はチェルシー(イングランド)と対戦することになった。

　DF伊藤洋輝が所属するバイエルン(ドイツ)はアタランタ(イタリア)と、MF遠藤航が所属するリバプール(イングランド)はガラタサライ(トルコ)と、MF守田英正が所属するスポルティング(ポルトガル)は初出場で快進撃が続くボデ・グリムト(ノルウェー)と対戦する。

※左が第1戦ホーム

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】

[1]パリSG(フランス) vs チェルシー(イングランド)

[2]ガラタサライ(トルコ) vs リバプール(イングランド)

[3]レアル・マドリー(スペイン) vs マンチェスター・シティ(イングランド)

[4]アタランタ(イタリア) vs バイエルン(ドイツ)

[5]ニューカッスル(イングランド) vs バルセロナ(スペイン)

[6]アトレティコ・マドリー(スペイン) vs トッテナム(イングランド)

[7]ボデ・グリムト(ノルウェー) vs スポルティング(ポルトガル)

[8]レバークーゼン(ドイツ) vs アーセナル(イングランド)

【準々決勝】

[a]1の勝者 vs 2の勝者

[b]3の勝者 vs 4の勝者

[c]5の勝者 vs 6の勝者

[d]7の勝者 vs 8の勝者

【準決勝】

aの勝者 vs bの勝者

cの勝者 vs dの勝者

【決勝】

5月30日