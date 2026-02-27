CLラウンド16以降の組合せ決定!! 今年もマンC対レアル・マドリー、リバプールはガラタサライと激突
欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。
マンチェスター・シティ(イングランド9はリーグフェーズでも対戦したレアル・マドリー(スペイン)とラウンド16で対戦。両チームは5年連続で決勝トーナメントプレーオフ以降での顔合わせとなる。前回王者のパリSG(フランス)はチェルシー(イングランド)と対戦することになった。
DF伊藤洋輝が所属するバイエルン(ドイツ)はアタランタ(イタリア)と、MF遠藤航が所属するリバプール(イングランド)はガラタサライ(トルコ)と、MF守田英正が所属するスポルティング(ポルトガル)は初出場で快進撃が続くボデ・グリムト(ノルウェー)と対戦する。
※左が第1戦ホーム
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[1]パリSG(フランス) vs チェルシー(イングランド)
[2]ガラタサライ(トルコ) vs リバプール(イングランド)
[3]レアル・マドリー(スペイン) vs マンチェスター・シティ(イングランド)
[4]アタランタ(イタリア) vs バイエルン(ドイツ)
[5]ニューカッスル(イングランド) vs バルセロナ(スペイン)
[6]アトレティコ・マドリー(スペイン) vs トッテナム(イングランド)
[7]ボデ・グリムト(ノルウェー) vs スポルティング(ポルトガル)
[8]レバークーゼン(ドイツ) vs アーセナル(イングランド)
【準々決勝】
[a]1の勝者 vs 2の勝者
[b]3の勝者 vs 4の勝者
[c]5の勝者 vs 6の勝者
[d]7の勝者 vs 8の勝者
【準決勝】
aの勝者 vs bの勝者
cの勝者 vs dの勝者
【決勝】
5月30日
