産後のかゆみやニオイなど、言い出しにくい悩みをテレビで可視化する企画が始まります。

フェムケア領域で発信を続ける櫻井夏子医師が、ABEMA TV「秘密のママ園2」への出演を決定しました。

模型を使った実演解説で、セルフケアを具体的に理解しやすい構成です！

SELENE共同創業医・櫻井夏子「ABEMA TV『秘密のママ園2』出演」

配信日：2026年3月1日配信時間：21:00〜配信チャネル：ABEMA TVSNS総フォロワー数：10.5万人

SELENEは30〜50代女性に向けて、フェムケア・スキンケア・インナーケア・プロテインを展開するブランドです。

「秘密のママ園2」はママ向けテーマを扱う配信番組で、日常の悩みを生活目線で整理する構成が特徴です。

今回の出演では、産後や更年期に起こりやすいフェムゾーンの悩みを、医療知見をベースに実演で解説します。

番組内で扱う2つの実演ポイント

実演項目数：2項目（構造解説・マッサージ解説）

番組では膣模型と骨盤底模型を使い、どこをどう意識するべきかを視覚で確認できる進行です。

抽象的になりやすいフェムゾーンケアを形で見せることで、日々のケア動作に落とし込みやすくなります。

産後ママの悩みを整理するフェムケア視点

主な悩みテーマ：2項目（かゆみ・ニオイ）対象ライフステージ：2フェーズ（産後・更年期）

産後はホルモン変化と生活リズムの乱れが重なり、乾燥や違和感が続きやすい時期です。

悩みの背景を先に理解してからケア方法に進む構成なので、対処の優先順位を立てやすい内容になっています。

櫻井夏子医師の実績が支える解説の信頼性

年齢：37歳フェムケア改善実績：5,800人超学術資格：2区分（医師免許・NESM-CES）

櫻井夏子医師はクリニック院長とブランド共同創業の両軸で、診療現場と日常ケアの接点を発信している医師です。

診察室の専門情報を生活者向けの言葉へ翻訳するスタイルが、番組内解説のわかりやすさにつながります。

出演連動で始まる体験導線と今後の見どころ

連動施策数：2種類（クリニック体験・商品体験）連動開始：番組配信タイミングに合わせて実施

放送と同時に体験導線を用意することで、視聴で得た知識を実際のケア行動へ移しやすくなります。

フェムケアを「知る」で終わらせず「続ける」に接続する設計が、今回の出演企画の強みです☆

フェムゾーンの不調は生活の質に直結しやすく、早い段階で正しい情報に触れることが大切です。

専門用語をかみ砕いた実演形式なので、家事や育児の合間でも必要ポイントを短時間で把握できます。

【産後ママの悩みに模型で答える医師の実演解説！

SELENE「秘密のママ園2フェムケア出演スペシャル解説特集」】の紹介でした。

