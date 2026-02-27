3月に開催

日本スケート連盟は27日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、3月の世界選手権（チェコ・プラハ）の出場を辞退すると発表した。理由は「心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しい」と判断したためという。

三浦・木原組の“りくりゅう”は、ミラノ・コルティナ五輪の団体戦銀メダルに貢献し、個人戦では同種目日本初の金メダルを獲得した。

個人戦のショートプログラム（SP）はリフトでミスがあって5位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点をマークして逆転。深い絆で結ばれた2人の演技は、日本に感動を呼んだ。

2人は連盟を通じてコメントを発表。「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました。 今シーズンはオリンピックを大きな目標としており、シーズン開幕前から世界選手権に出場するかどうかについてはまったく考えていませんでした。オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し、辞退を決断いたしました」と説明した。

さらに、「今後に関してはシーズンが終わった後に私たち自身で発表させていただきます」とし、「引き続きりくりゅうを温かく見守っていただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。



