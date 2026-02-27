“世界最速”の2TB microSDを発表！ 日本進出を本格化させる注目企業「Lexar」とは？

カメラの高性能化で4Kや8Kでの動画撮影が身近になり、ゲームに必要な容量も数十GB超えが当たり前になった現代。デバイスの性能が向上する一方で、データを保存し、読み書きする「ストレージ」の速度と容量が、快適さを左右する重要なカギを握っている。こうした中、フラッシュメモリー分野で世界的なシェアを持つ「Lexar（レキサー）」が、日本市場への本格参入を発表した。設立30周年を迎える同社は2月26日、横浜市で開かれたメディア向けイベントにて事業戦略や新商品を披露。その中から「世界最速クラスの2TB microSDカード」などの注目製品や、これからのAI時代を見据えた新規格など、ガジェット好きなら押さえておきたい最新トピックスを紹介する。

世界中のクリエイターから支持を得る「Lexar」

「Lexar」はアメリカ・カリフォルニアで設立され、現在世界70カ国以上で1億人以上のユーザーを持つグローバルブランドだ。写真や動画のプロフェッショナルから高い支持を得ている。

今年で30年の節目を迎える

同社の最大の強みは、部品調達から製品化までを一貫して行える点だ。フラッシュメモリーの原材料を厳選して調達し、独自のパッケージング技術を採用。製品を制御する部品やファームウェアの開発まで自社で完結させている。これにより、機器との高い互換性と安定したスピードを実現しているという。本格展開を目指す日本について、Lexar Japanジェネラルマネージャーのデリック・タン氏は「世界的に見ても極めて重要な市場」と話す。品質に対して世界でも厳しい目を持つ日本のユーザーに認められてこそ、グローバルでの競争力をさらに高められるという狙いだ。

「日本は最高の先生」と市場分析するデリック・タン氏

製品展開にとどまらず、ヨドバシカメラやビックカメラなど大手家電量販店への販路拡大や、日本国内専用のコールセンター設立などによるサポート体制強化を図る構えだ。

指先サイズに2TB 「世界最速」microSDカードの実力

発表された日本市場向け新製品の中で注目したいアイテムのひとつが「Lexar Professional SILVER PLUS microSDXC UHS-I Card」だ。指先サイズでありながら、「2TB」という大容量を実現。読み込み速度最大225MB/s、書き込み速度最大180MB/sと、同クラスのmicroSDカードにおいて「世界最速」の転送速度を誇るという。クリエイターにとってはアクションカメラやドローンでの撮影時、カードの容量不足を気にせず4K/8Kの高画質動画を長回し可能に。PCへのデータ取り込みもスピーディに行えるため、動画編集の作業効率も大幅に向上する。また、モバイル端末ユーザーに向けて、わずか19gの軽量ポータブルSSD「Lexar Air Portable SSD」なども投入された。Lexar独自の先進技術を採用することで、極小サイズでありながら大容量・超高速のデータ転送を実現している。同製品は、自動バックアップなどの機能を備えるほか、堅牢性にも優れている。持ち運びの多いクリエイターや、スマートフォン内のデータを安全に管理したいユーザーにとって、頼もしい選択肢となりそうだ。

「AIを使いこなす」時代へ向けた次世代規格

AI時代を見据えた新しいストレージ設計構想「AI Storage Core」も披露された。AI処理がクラウド上から、高性能PCやゲーミング機器など手元にあるデバイスの内部での稼働に広がる中で、AIの過酷な処理に耐えうる専用の規格開発を進めているという。イベントでは： AI搭載PCや高性能コンピューティング向けに、長時間の負荷に耐えるメインドライブ。： 対応する次世代PCに挿し込むだけで、AI用の保存領域を即座に拡張できるスティック型ストレージ。： 自動運転やロボットのセンサー分析など、リアルタイム処理が求められる機器向けの高性能カード。の3つの柱を提示。同社APACジェネラルマネージャーのウィリアム・リュー氏は「Lexarの『AI Storage Core』は将来、 AIの入ったデバイスを携行することが普通になった際の、ローカルデータストレージ問題の解決法になる」と自信を見せた。

ウィリアム・リュー氏

データを単に「保存する」時代から、AIを用いて「高速に処理・活用する」時代へ。高い技術力と日本市場への充実したサポートでユーザーの信頼獲得を目指すLexarは、目が離せない存在となりそうだ。