ディズニーストアに、ディズニー・アニメーション映画『バンビ』に登場する「とんすけ」と「ミス・バニー」たちをデザインした、恋の初々しさやときめきが詰まった新コレクション「DISNEY SPRING ROMANCE」が登場。

「フラワー」と「ミス・スカンク」が仲間入りする今回のコレクションには、ふわふわ毛並みのぬいぐるみのほか、ティータイムを彩る雑貨などが豊富に展開されます☆

ディズニーストア 映画『バンビ』とんすけ＆ミス・バニーコレクション「DISNEY SPRING ROMANCE」

スケジュール：

先行発売日：2026年3月3日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年3月6日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

特集ページURL：http://disneystore.jp/disney-spring-romance/

ディズニーストアから、出会いの春にふさわしい恋の初々しさやときめきをテーマにした、ディズニー・アニメーション映画『バンビ』の新コレクション「DISNEY SPRING ROMANCE」が登場。

「とんすけ＆ミス・バニー」や「フラワー」「ミス・スカンク」をモチーフにしたぬいぐるみや雑貨が展開されます。

森の動物たちが恋し合う姿を、春らしいカラーとやさしい水彩タッチで描いたコレクションです。

ふんわりもこもこの毛並みに癒やされるぬいぐるみは「とんすけ」「ミス・バニー」「フラワー」がラインナップ。

頬をポッと染めて照れている様子や上目使いの表情など、恋する初々しさが感じられるポーズにも注目です。

また、キャラクターそれぞれの恋する気持ちが伝わってくるような姿が愛らしいぬいぐるみキーチェーンや、春のおでかけやおうち時間まで幅広く活躍する、ホーム雑貨やバッグ類も豊富にラインナップ。

ほかにも春の陽気でのピクニックやお花見が楽しくなるグッズやおうちでのティータイムやギフトにもぴったりなティーカップ＆ソーサーやカトラリー、紅茶やクッキーなども展開されます☆

とんすけ ぬいぐるみ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：4,400円 (税込)

サイズ：約高さ34.5×幅15×奥行き20cm

好奇心がいっぱいのウサギ「とんすけ」のぬいぐるみ。

ふんわり毛並みの「とんすけ」は、長い耳と真っ白いしっぽがチャーミング☆

頬をピンク色に染めて照れているような姿からは、恋が生まれたときの初々しさが感じられます。

ミス・バニー ぬいぐるみ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：4,400円 (税込)

サイズ：約高さ30×幅23×奥行き16cm

「とんすけ」のガールフレンド「ミス・バニー」のぬいぐるみ。

大好きな「とんすけ」に恋する気持ちが伝わってくるような、ロマンティックなムードでいっぱいです！

耳にワイヤー、手にはマグネットが入っているので、かわいいポーズをいろいろ試すことができます。

フラワー ぬいぐるみ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：4,200円 (税込)

サイズ：約高さ28×幅23×奥行き28cm

「バンビ」と仲良しのスカンク「フラワー」のぬいぐるみ。

もこもことした黒い毛並みと太くて長いしっぽが印象的です。

「フラワー」のかわいい仕草から、ガールフレンド「ミス・スカンク」への恋する気持ちが伝わってくるよう☆

とんすけ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY SPRING ROMANCE

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ17×幅8×奥行き9cm

チェーン 約長さ17cm

ほんのりピンク色に染まったほっぺがかわいい「とんすけ」のぬいぐるみキーチェーン。

お花モチーフがあしらわれたクリアビーズチェーンがアクセントになっています。

「ミス・バニー」のぬいぐるみキーチェーンと一緒に、友だちや大切な人とお揃いにするのもおすすめです。

ミス・バニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY SPRING ROMANCE

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約24.5cm

キャラクター 約高さ16×幅8×奥行き9cm

チェーン 約長さ17cm

おしりにピンク色の蝶がとまった姿がデザインされた「ミス・バニー」のぬいぐるみキーチェーン。

ポッと染まった頬に両手をあてて照れているような姿が印象的です。

チェーンは、お花モチーフが可愛いクリアビーズチェーン仕様で、両端にカニカンが付いているので取り外すこともできます。

ミス・バニー＆とんすけ ミニタオル ガーゼ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：900円 (税込)

サイズ：約縦20×横20cm

好奇心がいっぱいの「とんすけ」と、「とんすけ」のガールフレンド「ミス・バニー」がデザインされたミニタオル。

春らしさと恋がうまれたときの初々しさをアートに込めて、恋し合っているポーズのキャラクターが水彩タッチで描かれています。

絵柄のある面はさらりと心地よいガーゼ素材、裏面は吸水性の良いパイル生地になっているのも特徴です。

ミス・スカンク＆フラワー ミニタオル ガーゼ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：900円 (税込)

サイズ：約縦20×横20cm

「フラワー」と、「フラワー」のガールフレンド「ミス・スカンク」デザインのミニタオル。

しっぽをぎゅっと抱えながら「フラワー」と見つめ合う「ミス・スカンク」が描かれています。

リム部分にも繊細なデザインが施されているのがポイントです。

バンビ ブランケット ガーゼ Cool リバーシブル 巾着入り DISNEY SPRING ROMANCE

価格：4,000円 (税込)

サイズ：ブランケット 約縦70×横100cm

巾着 約縦38×横25cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」、「ミス・スカンク」と「フラワー」をデザインした、春夏に心地良く使えるリバーシブルブランケット。

「ミス・バニー＆とんすけ」の面はガーゼ生地、総柄面は冷感生地になっています。

お揃いデザインの巾着入りなので、プレゼントにもおすすめです。

ミス・バニー＆とんすけ ポーチ がまぐち DISNEY SPRING ROMANCE

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約高さ13×幅15.5×奥行き7.5cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」が刺繍で表現されたがまぐちポーチ。

目が釘付けになるような繊細で美しい見た目でありつつ、実用性もしっかり。

マチがあり自立するので使いやすく、内ポケットをふたつ備えているので細々した物も収納しやすいつくりになっています。

ミス・バニー＆とんすけ バスケット DISNEY SPRING ROMANCE

価格：4,500円 (税込)

サイズ：約高さ15.2×幅23.5×奥行き15.5cm

持ち手(バスケット上部から持ち手のトップ長さ)約6cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」のアートが使用された、レザー調素材のバスケット。

アルファベットロゴがプリントされている面のキャラクター部分はポケットになっています。

内側は3つのスペースに分かれていて整理整頓しやすいつくりになっており、持ち手付きなので移動もラクラクです。

ミス・バニー＆とんすけ ショッピングバッグ・エコバッグ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：1,100円 (税込)

サイズ：収納時 約縦13×横12.5×厚み2.5cm

使用時 約縦48×横43×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約20cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」を水彩タッチで描いた、折りたたみエコバッグ。

バッグは内ポケットがひとつあるので使い勝手も抜群です。

使わないときは折りたたんでおけばコンパクトに収納することができます。

ミス・スカンク＆フラワー ショッピングバッグ・エコバッグ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：1,100円 (税込)

サイズ：収納時 約縦13×横12.5×厚み2.5cm

使用時 約縦48×横43×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約20cm

見つめ合う「ミス・スカンク」と「フラワー」のアートを落とし込んだ、折りたたみエコバッグ。

シャーベットカラーを基調にした、大人かわいいデザインに仕上げられています。

メインバッグにいつでも忍ばせておけば、いざという時に便利です。

ミス・バニー＆とんすけ ティーカップ DISNEY SPRING ROMANCE

価格：3,500円 (税込)

サイズ：カップ 約高さ7.2×幅10.7×奥行き7.8cm

ソーサー 約直径15.5×高さ1.8cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」の愛らしさを引き立てるカップ＆ソーサー。

小さめのティーカップは、淡いグリーンのリボンモチーフになったハンドルがポイントです。

ソーサーにも2匹がまるでお花畑にいるかのようにデザインされています。

ミス・バニー＆とんすけ スプーン・フォーク セット DISNEY SPRING ROMANCE

価格：2,900円 (税込)

サイズ：スプーン 約長さ12.8×幅2.4×厚み1.7cm

フォーク 約長さ13.3×幅2×厚み1.3cm

スプーンに「ミス・バニー」、フォークに「とんすけ」をデザイン。

カトラリーを横に並べるとアートがリンクしてキュート。

かわいらしいキャラクターアートと金色の輝きがテーブルを華やかに彩ります。

バンビ クッキー 巾着入り DISNEY SPRING ROMANCE

価格：1,900円 (税込)

発売予定：2026年3月中旬

サイズ：約縦20×横17×厚み5cm

片面に「ミス・バニー＆とんすけ」、反対の面に「ミス・スカンク＆フラワー」をプリントした、両面デザインの巾着入りクッキー。

巾着の中にはお花の形をしたクッキーが個包装で10個入っています。

真ん中にミックスジャムがのっているかわいいお菓子です。

【LUPICIA】バンビ フレーバードティー 缶入り DISNEY SPRING ROMANCE

価格：1,800円 (税込)

サイズ：約高さ13×直径8.5cm

世界のお茶専門店｢LUPICIA(ルピシア)」から「ミス・バニー」と「とんすけ」、「ミス・スカンク」と「フラワー」をデザインした缶ケース入りのフレーバードティーがラインナップ。

中に爽やかなミントをブレンドし、バンビと仲間たちが暮らす森をイメージしたオリジナルフレーバードティーが8個入っています。

春の訪れを告げるミモザとオレンジの甘く華やかな香りをまとった紅茶“シトラス＆ミモザ”が楽しめる紅茶缶です。

ディズニー・アニメーション映画『バンビ』に登場するキャラクターたちをデザインした、出会いの春にふさわしい恋の初々しさやときめきをテーマにした新コレクション。

ディズニーストアにて2026年3月3日より順次販売が開始される「DISNEY SPRING ROMANCE」の紹介でした☆

