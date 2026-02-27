ジョブメドレーにログインできない場合はどうする？状況別に対処法を解説！
1.ジョブメドレーのログイン方法
まずログイン方法を紹介します。
スマホでのログイン手順・右上にある「ログイン」ボタンをタップします。 ・登録した「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押します。
ログインできているか確認するには？
に「ログイン」ではなく「メッセ」と表示されていればログイン完了です。マイページからメッセージや応募状況を確認できます。
2.【メールアドレス・パスワード】に関するトラブルの対処法
ログイン時にエラーメッセージが出たり、パスワードを忘れたりした場合の解決策を紹介します。
念の為、入力内容について以下をチェックしてみてください。
確認事項すべて「半角」になっているか
@（アットマーク）や.（ドット）が全角だとエラーになります。 余計なスペースがないか
メールアドレスの前や後ろに空白が入っていると、正しく認識されません。
メールアドレスかパスワードのどちらかが間違っている可能性があります。
確認事項メールアドレスを打ち間違えてないか
数字とアルファベットの入力ミスなどがあるとエラーになります。 異なるメールアドレスではないか
複数のメールアドレスを持っている方は、別のメールアドレスの可能性がないかご確認ください。
「明日面接なのにログインできない」「LINEやSMSに通知は来るが、メッセージが見られない」などの緊急時は、以下をご確認ください。
確認事項入力内容に誤りはないか
メールアドレスやパスワード入力時に、大文字・小文字をなどの入力を間違えていないかご確認ください。 異なるメールアドレスではないか
複数のメールアドレスを持っている方は、別のメールアドレスの可能性がないかご確認ください。 パスワードを忘れた場合
次に紹介している「パスワードを忘れた場合」の手順をお試しください。
それでもログインできない場合は、応募完了通知メールに記載のある応募先の電話番号を確認し、直接お電話で「ジョブメドレーで選考中の◯◯ですが、システムにログインできず明日の面接の詳細が確認できません」と伝えると安心です。
加えて、ジョブメドレーへLINE・SMS・電話（0570-783-813）・メール・からご状況とあわせてログインできない旨をご連絡ください。
▽パスワードの再設定方法
横にスライドして確認できます
パスワードを忘れた場合は、以下の手順で再設定ができます。・ログイン画面の「ログイン」ボタン下にある「パスワードをお忘れの方」をタップ ・「」画面でジョブメドレーに登録しているメールアドレスを入力し「パスワードを再設定する」をタップ
※迷惑メール対策をしている場合は、先に「@job-medley.com」からのメールを受け取れるように設定をお願いいたします。 ・「再設定メールの送信完了」画面に切り替わったら、登録したメールアドレスに「パスワードの再設定について」という件名のメールが配信されるので、届いたメールを開く ・メール本文にある「パスワードの設定はこちら」をタップ
※再設定用URLには有効期限があります。数時間経過するとお手続きできなくなりますので、お早めにお願いいたします。 ・画面の流れに沿って、新しいパスワードを設定して完了
「パスワードの再設定をしたはずなのにメールが来ない」という方は、以下をご確認ください。
確認事項迷惑メールフォルダやゴミ箱に入っていないか
「ジョブメドレー パスワード」などでメールボックス内を検索してご確認ください。 ドメイン指定受信を設定していないか
「@job-medley.com」からのメールを除外していないかご確認ください。 登録したメールアドレスが誤っていないか
メールアドレスの入力を間違えている可能性はないかご確認ください。
上記をご確認いただき解決しない場合は、ジョブメドレーへLINE・SMS・電話（0570-783-813）・メール・からご連絡ください。
なお、複数回パスワードの再設定ボタンを押すとその都度再設定の案内リンクがメールで届きます。必ず最新版の案内リンクからパスワードを再設定してください。
「機種変更により古いメールアドレスが使えない」「メールアドレスが利用停止になった」などの場合も、ご登録いただいていたメールアドレスで一度ログインをお試しください。ログインできたら、設定画面よりメールアドレスをご変更ください。
もし古いメールアドレスでログインできなくなった場合は、ジョブメドレーへLINE・SMS・電話（0570-783-813）・メール・から、以前ログインに使用していたメールアドレスと新たに使用したいメールアドレスをご連絡ください。
3.【アカウント】に関するトラブルの対処法
原因の一例として以下の可能性があります。・ご本人確認が取れずに利用停止状態となっている。 ・重複アカウントを作成している。
ジョブメドレー側で状況を確認する必要があるため、LINE・SMS・電話（0570-783-813）・メール・からご連絡ください。
ジョブメドレーにログインしたのに、メッセージや応募の履歴が見つからないという場合、異なるメールアドレスで会員登録し、複数のアカウントを持っている可能性があります。
一度ログアウトし、メッセージの通知が届いたメールアドレスまたは応募時のメールアドレスで再度ログインしてみてください。
以下の手順でログアウトできます。・右上の「メニュー」をタップ ・「設定」をタップ ・「ログアウト」をタップ
ジョブメドレーでは、選考トラブルを防ぐためにも1人につき1アカウントのみの保有をお願いしております。一度退会するとプロフィールやメッセージ、スカウトなどの情報は復元することができません。すべての選考が終了しており、退会して問題ないかをご確認のうえ、今後使用しないアカウントは退会をお願いします。
選考中の応募がないことが確認できたら、以下の手順で退会手続きができます。※誤って使用したいアカウントを退会しないよう、一度ログアウトしてから「退会したいアカウント」でログインし直して手続きすると安心です。
▽退会方法
横にスライドして確認できます・右上の「ログイン」をタップ ・退会したいメールアドレスとパスワードを入力し「ログイン」をタップ ・画面右上の「メニュー」をタップ ・「設定」をタップ ・「退会申請」をタップ ・「退会へ進む」をタップ ・「退会する」をタップ
一度退会すると、アカウントに登録していた資格や住所などの個人情報や応募履歴を復元することができません。再度「」ページより、登録し直していただく必要があります。
4.転職活動に役立つジョブメドレーの機能
ジョブメドレーに登録後ログインすることで、転職活動がよりスムーズに進められる機能が利用できます。
事業所から直接スカウトが届きます。スカウトは通常の応募よりも内定率が高い傾向にあります。
キャリアサポートに聞く“転職スカウト”の仕組み！活用法から返信例文まで
履歴書と職務経歴書をスマートフォンやパソコンで簡単に作成・応募先に送付できます。
ジョブメドレーに登録したら最初にやる7つのこと 履歴書・職務経歴書の作り方、印刷や応募方法も解説
登録することで、応募だけでなく求人に関する質問や見学希望など、事業所と直接やりとりできるようになります。
応募先へ送るメール・メッセージ例文集！そのまま使える文書の雛形とポイント3つ
5.お困りごとがあればご相談ください
記事の手順を試してみたけどログインできないなどのお困りごとがあれば、LINE・SMS・電話（0570-783-813）・メール・から、ジョブメドレーへご相談ください。納得のいく職場に出会えることを応援しております。