2月27日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日の雨と気温について

現在（午前9時過ぎ）は、すでに熊本県内の広い範囲にまとまった雨雲がかかっていて、ほとんどやむタイミングがなく日中は雨が降り続きそうです。午後の方が雨脚が強まってきそうですが、夜9時ぐらいになると雨雲は抜けてきて、雨はやんでくる見込みです。

今朝の最低気温は熊本市で14℃と、5月並みの気温となりました。暖かい空気が流れ込んでいるうえ、放射冷却も弱かったため、各地でこの時期の朝としてはかなり高い気温となっています。阿蘇市乙姫で11.3℃、天草市の本渡で12.8℃、人吉市は13.3℃でした。しかし、この後は日中もあまり気温が上がりません。最高気温は熊本市で16℃の予想ですが、日中は今の気温からほとんど変わらない見込みです。雨が降り続くことで、体感的には少しひんやりと感じられそうです。また、南に低気圧があるため次第に風が強まりそうです。午前中は東からの風、午後は北からの風が強まってきそうですのでご注意ください。

週末から来週の天気

明日は天気が回復し、朝から晴れの天気が戻りそうです。日中は降水確率も0%で、カラッとした晴れになるでしょう。明日の朝は最低気温が熊本市で10℃、最高気温は20℃まで上がる見込みで、春の陽気となりそうです。

3月に入る日曜日も晴れの天気が続き、最高気温は熊本市で21℃まで上がりそうです。日曜日のお出かけには良いお天気ですが、花粉はかなり多く飛ぶ予想となっています。来週の月曜日は下り坂で曇りから雨へ変わり、火曜日の午前中にかけてまとまった雨となりそうです。火曜日に雨が降った後は少し冷たい空気が入り、来週は朝晩冷え込む日も戻ってきそうです。

明子のささやき

昨日、桜の開花予想が発表されました。日本気象協会の発表では、熊本で3月23日の予想です。一方、ウェザーマップの予想ではさらに早く、3月19日となっています。全国的にかなり早い予想に変わってきています。今年は2月中旬からの予想以上に暖かいので、開花が早まりそうな気配があります。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。