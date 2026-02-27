2026年2月26日にIMARC Groupが公開した調査で、日本の果汁飲料市場の中長期見通しが示されました。

2025年の市場規模は98億米ドルで、2034年には130億米ドルまで拡大すると予測されています。

成長率は2026年から2034年で年平均3.27％とされ、日常の飲用シーンに根づく需要の強さが見える内容です。

IMARC「日本の果汁飲料市場規模と成長率予測詳細レポート」

発表日：2026年2月26日2025年市場規模：98億米ドル2034年市場予測：130億米ドル予測期間CAGR（2026年〜2034年）：3.27％

IMARCは、各業界の市場規模や需要動向を分析するグローバル調査グループです。

同レポートは、製品タイプや流通チャネルの変化を含めて、日本の果汁飲料市場を多面的に整理した内容です。

数値だけでなく、消費者の選び方がどう変わるかまで読み取れる資料になっています！

市場規模予測から見る成長ペース

基準年：2025年基準年市場規模：98億米ドル予測年：2034年予測年市場規模：130億米ドル年平均成長率：3.27％

今回の予測は、急拡大型ではなく着実な積み上げ型の成長ラインを示しています。

生活導線の中で果汁飲料が継続購入される市場ほど、3％台のCAGRは安定需要の強さを映します。

短期のヒット商品依存ではなく、カテゴリ全体の底上げが進む局面です。

健康志向とRTD需要が支える日常利用

流通チャネル：スーパーマーケット・ハイパーマーケット流通チャネル：コンビニ流通チャネル：オンライン小売

外出先で手に取りやすいRTD果汁飲料の需要が続き、リフレッシュ用途での選択頻度が上がっています。

保存料不使用や低糖質など、健康軸で選ぶ行動が強まり、商品の比較ポイントも明確になっています。

買える場所が広がるほど、定番商品に加えて新規ブランドの試飲機会も増える流れです。

製品タイプとフレーバー多様化の進行

製品タイプ区分：6分類（100%フルーツジュース、ネクター、ジュース飲料、濃縮、粉末、その他）フレーバー区分：5分類（オレンジ、りんご、マンゴー、ミックス、その他）

大手メーカーは新しいフレーバーブレンドや機能性付加型の商品を継続投入しています。

原料選定と加工技術の改善で、果汁感と栄養訴求を両立した商品設計が進んでいます。

ボトルサイズやパッケージの調整も進み、年代別に手に取りやすい提案が広がり中。

機能性飲料トレンドと競争環境の注目点

関連市場動向（2025年6月）：日本の食品・飲料分野予測価値 約4,350億米ドル関連市場動向（2025年4月）：機能性飲料市場 84億9,000万米ドル

果汁飲料市場は、機能性飲料への関心上昇と連動して商品開発の幅を広げています。

競争環境では国内大手ブランドの存在感が高く、品質と流通網の両面で差が出やすい構造です。

小売とECの同時強化が進むほど、定番需要とプレミアム需要の取り込み勝負になります。

果汁飲料は日常の近い場所にあるカテゴリだからこそ、小さな仕様差が選ばれる理由になります。

今回のレポートは、健康軸と利便性軸の両方で市場が伸びる方向を数字で確認できる内容です。

【健康志向とRTD需要で伸びる飲料トレンド！

IMARC「日本の果汁飲料市場規模と成長率予測詳細レポート」】の紹介でした。

よくある質問

Q. IMARC 日本の果汁飲料市場規模と成長率予測詳細レポートの発売日はいつですか？

発表日は2026年2月26日です。

Q. IMARC 日本の果汁飲料市場規模と成長率予測詳細レポートの開催期間はいつですか？

予測期間CAGR（2026年〜2034年）は3.27％です。

