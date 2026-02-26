25-26シーズンのCLプレイオフが終了し、ベスト16が出揃った。プレイオフではアトレティコ・マドリード、ボデ/グリムト、レヴァークーゼン、ニューカッスル、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、アタランラ、ガラタサライの8チームが勝ちあがっており、27日に行われる抽選会でストレートインを決めた8チームを含めたベスト16の対戦カードが決まる。



『Opta』では16チームが決まったこのタイミングで、CLのノックアウトステージにまつわるある記録を公開した。それが日本人選手のノックアウトステージにおける出場試合数だ。





トップはシャルケで長く活躍した内田篤人の9試合。次にドルトムント、マンチェスター・ユナイテッドに在籍した現セレッソ大阪の香川真司(7試合)、インテルでのプレイ経験がある現FC東京の長友佑都(5試合)が続く。すでに現役を退いている本田圭佑は5試合で4位、5位は4試合の同率で元セルティックの中村俊輔と現クリスタル・パレスの鎌田大地となった。ノックアウトステージに限定せず、グループステージ(現リーグフェーズ)を含めると、33試合で香川が最多となる。現状勝ち残っている16クラブに在籍している日本人選手は、スポルティングCPの守田英正、バイエルンの伊藤洋輝、リヴァプールの遠藤航の3人。遠藤は負傷しているため出場が難しそうだが、守田と伊藤の2人は数字を伸ばすことができるのだろうか。