この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもへの想いからやってしまう注意すべき父親のNG習慣4選」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏が、子供の成長や将来に悪影響を及ぼしかねない父親の行動について解説。「良かれと思って」やりがちな行動が、実は子供の自己評価を下げ、知能の伸びを妨げている可能性があると指摘した。



動画では、子供の知能が伸びにくくなる父親の特徴として4つのNG行動が挙げられた。1つ目は「批判的な態度」だ。子供のためを思い「これはダメ」と指摘し過ぎると、子供の自己評価は著しく低下する。高松氏は「自分が同じ年齢だった時にできていたか」を振り返ることで、子供への過度な要求を抑制できるとした。

2つ目は「固定観念」の強さである。自身の成功体験や「こうあるべき」という思い込みを子供に当てはめようとする姿勢に対し、高松氏は「山を登るルートもたくさんある」と例え、うまくいかない場合は別のルートを探す柔軟性が必要だと説いた。

3つ目は「一貫性の欠如」だ。日によって言うことが変わると、子供は親の発言の重要性を信じられなくなる。「たくさんのことを言わず、一つ一つ」伝えることで、言葉の重みと信頼性を担保すべきだと語った。

4つ目は「仕事に否定的」な態度である。「仕事は辛くて大変なもの」という姿を家庭で見せると、将来仕事に就くための準備である「勉強」に対しても、子供はネガティブなイメージを持ってしまうと警鐘を鳴らした。



高松氏は、「父親が幸せになることで、子供が幸せになっていく」と結論付けた。完璧な親を目指すのではなく、子供が「一生懸命集中してできる物事」にフォーカスし、それを応援できる環境づくりこそが重要だと語っている。