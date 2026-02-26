NTTドコモは、サムスン電子製のスマートフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売する。事前の予約受付を開始している。

ドコモでの取り扱い価格は、Galaxy S26の256GBモデルが15万2790円、512GBモデルが19万9760円。Galaxy S26+の256GBモデルが20万2730円、512GBモデルが25万4760円。Galaxy S26 Ultraの256GBモデルが24万790円、512GBモデルが28万4790円、1TBモデルが32万8790円。

いずれの機種も端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」の対象。Galaxy S26（256GB)の場合、新規契約もしくは他社からのMNPで購入し、23カ月目に端末を返却して特典を適用すれば、負担額は6万6990円となる。

3月11日までに全国のドコモ取扱店（ahamoサイト含む）で対象機種を予約し、3月12日～3月31日までに購入のうえ「Samsung Wallet」アプリから応募すると、dポイント（期間・用途限定）が還元されるキャンペーンも実施される。「Samsung Galaxy S26」の場合は5000ポイント、「Samsung Galaxy S26+」と「Samsung Galaxy S26 Ultra」の場合は1万ポイントが、応募から約1カ月後に付与される。