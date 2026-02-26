映画監督の浜崎慎治容疑者がきのう（25日）夜、東京・世田谷区で車の運転中に事故を起こし、酒気帯び運転の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたことが分かりました。

酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、映画監督の浜崎慎治容疑者（49）です。

捜査関係者によりますと、きのう午後11時半すぎ、世田谷区・等々力の路上で「タクシーとポルシェの交通事故」と110番通報があり、警察官が駆け付けたところ、浜崎容疑者の運転するポルシェが民家の外壁に接触していました。

その場で、警察官が呼気の検査をしたところ基準値以上のアルコールが検出されたため、きょう（26日）未明、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕したということです。

取り調べに対し、浜崎容疑者は「お酒を飲んで車を運転して事故を起こしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

けが人はいませんでしたが、昨夜は雨が降っていて、警視庁は、浜崎容疑者がブレーキを強く踏んだことで車がスリップし、タクシーにぶつかったあと外壁に接触したとみて調べています。

浜崎容疑者は2020年公開の映画「一度死んでみた」で監督を務めたほか、CMの「au三太郎シリーズ」などを手がけてきました。