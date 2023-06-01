【楢島さち先生特集「コスメティック・プレイラバー」完結記念フェア】 2月26日0時～3月26日23時59分 開催

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、「楢島さち先生特集『コスメティック・プレイラバー』完結記念フェア」を2月26日0時から開催する。期間は3月26日23時59分まで。

本キャンペーンは、BL作品「コスメティック・プレイラバー」の完結を記念して、楢島さち氏を特集するもの。「コスメティック・プレイラバー」1巻が無料になるほか、「トワイライト・プレイラバー」と「シアンとイエロー」が立ち読み増量となる。

また、期間中にキャンペーンページ内の「メッセージを送る！」ボタンより楢島さち氏への応援メッセージを送った人全員にお礼イラストが贈られる。

「コスメティック・プレイラバー」

著者：楢島さち氏

□「コスメティック・プレイラバー」【電子限定かきおろし付】コミックシーモアのページ