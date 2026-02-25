注射用コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム市場の最新予測レポートが販売開始となりました。

多剤耐性グラム陰性菌感染症への治療需要を背景に、2032年までの成長シナリオを数値で整理した内容です。

2026年2月24日から国内販売が始まり、病院調達や製剤戦略に使える指標がまとまっています。

グローバルインフォメーション「注射用コリスチン市場予測レポート」

販売開始日：2026年2月24日予測対象期間：2026年〜2032年分析セグメント軸：5軸（適応症・剤形・患者層・投与経路・エンドユーザー）目次章数：18章

グローバルインフォメーションは、海外調査会社の市場レポートを国内向けに提供する情報サービス企業です。

同社は360iResearchの日本正規代理店として、医療分野の専門レポート販売も手がけています。

今回のレポートは注射用コリスチン製剤を対象に、臨床需要と供給体制の変化を俯瞰できる構成です。

市場規模の推移と成長ペース

市場規模（2025年）：5,054万米ドル市場規模（2026年）：5,889万米ドル市場規模（2032年）：1億1,043万米ドルCAGR：11.81％

2025年から2032年にかけて市場規模は約2.2倍へ拡大する見通しで、短中期の投資判断に使いやすい伸び率が示されています。

調査手法と一次情報の厚み

主要調査手法数：4手法（一次インタビュー・文献レビュー・規制分析・データ三角検証）一次ヒアリング対象：4職種（感染症臨床医・病院薬剤師・調達担当者・製造規制専門家）

一次ヒアリングと二次情報を突き合わせる設計により、使用実態と調達課題を同時に読み解ける点が強みです。

需要拠点の変化と供給計画のポイント

需要中心拠点：2領域（病院・集中治療室）拡大領域：2領域（外来点滴サービス・専門クリニック）

入院中心だった注射療法が外来側にも広がっており、供給計画は施設横断で組む必要が高まっています。

実務で使いやすいレポート設計

FAQ項目数：10項目市場規模増加額（2026年→2032年）：5,154万米ドル

章立てとFAQがそろっているため、経営層向けの要点確認から現場の実務検討まで流れを作りやすい内容です。

抗菌薬耐性の進行で代替治療の安定供給が重要になる中、注射製剤市場の把握は医療機関と企業の共通課題です。

規模推計だけでなく調査手法まで確認できる資料は、導入判断の説明責任を求められる場面で役立ちます。

多剤耐性時代の治療市場を数値で把握できる！

グローバルインフォメーション「注射用コリスチン市場予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 注射用コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム市場の2032年予測はどのくらいですか。

2032年は1億1,043万米ドルと予測されています。

Q. この市場の予測CAGRは何％ですか。

2026年から2032年のCAGRは11.81％です。

Q. 2026年時点の市場規模見込みはどのくらいですか。

2026年は5,889万米ドルの見込みです。

