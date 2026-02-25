朝比奈彩「すごい良かった」最近の購入コスメはプチプラ！愛用ドラストアイライナー

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『朝比奈彩のカバンの中身｜What's in my BAG？』の動画を投稿。バッグの中身を見せてくれました！中には愛用コスメを紹介してくれた場面も。

■アイメイク

動画内に登場したのはこちら！

KISSME（キスミー）/ヒロインメイク スムースリキッドアイライナー スーパーキープ 03ブラウンブラック 税込1,100円（公式サイトより）

描きやすさにこだわった、コシのある極細筆で、涙・汗・皮脂に強いウォータープルーフタイプのリキッドアイライナー！

朝比奈さんの愛用カラーは、ブラウンの優しさとブラックの印象を兼ね備えた「ブラウンブラック」のカラーを愛用。

動画内で朝比奈さんは、こちらを「こないだ買ったの」と最近の購入品だと紹介。

続けて「これめっちゃ良いのよ」とお気に入りの様子でコメント。

その使用感について「ほっそいところまで綺麗に描いてくれる」「本当にこれもすごい良かったです」と細かく描きやすいと語り、満足感をにじませていました！

■動画もチェック

動画内では、コスメ以外にも様々な持ち歩きアイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。