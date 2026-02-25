【第83回プライズフェア】 2月25日 開催

コナミアミューズメントは、2月25日に開催された「第81回プライズフェア」にて「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の新作プライズフィギュアを公開した。

「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースではコナミデジタルエンタテインメントのステルスアクションゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」のプライズフィギュアが展示された。主人公のソリッド・スネークをはじめ、エヴァ、ザ・ボス、オセロットの工場彩色サンプルがお披露目された。

過去に発売された食玩シリーズを想起させる六角形型の台座デザインやゲーム内のビジュアルが細かく再現され、表情は顔つきや瞳まで精緻に作り込まれている。

【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERフィギュアコレクション ネイキッド・スネーク】

2026年7月以降 登場予定

【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERフィギュアコレクション エヴァ】

2026年7月以降 登場予定

【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERフィギュアコレクション ザ・ボス】

2026年7月以降 登場予定

【METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERフィギュアコレクション オセロット】

2026年7月以降 登場予定

(C)Konami Digital Entertainment

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。