CL16強の相手はバルサorチェルシー、どっちが良い？ ニューカッスルMFが即答「正直…」 監督の考えも同じ
ニューカッスルは現地２月24日、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフの第２レグで、アゼルバイジャン王者のカラバフとホームで対戦した。
先週の第１レグでは、６−１で圧勝。大きなアドバンテージを持って再戦に臨んだなか、サンドロ・トナーリ、ジョエリントン、スフェン・ボトマンが得点し、３−２で勝利した。
２戦合計９−３。圧倒的なスコアで弾みをつけた彼らが16強で相まみえるのは、リーグフェーズ５位のバルセロナか、６位のチェルシーだ。一体どちらとの対戦が望ましいのか。そう問われたジェイコブ・マーフィーは、一瞬も躊躇せず、即答したという。
英公共放送『BBC』によれば、今回のカラバフ戦当日に31歳となったニューカッスル８年目のMFは、次のように答えた。
「どちらでも構わないよ。正直、この選手たちとなら、どんな相手でも戦える。ノックアウト方式のフットボールは特に、自信がある。『どんな相手でも来い』という気持ちだ」
指揮官も同じ考えである。エディ・ハウ監督は「自分たちを信じないと。カップ戦や一発勝負の試合に臨む時、我々は最高の姿を見せてきた。どんな挑戦が待ち受けていても、それに応えられる。次のラウンドでどんな相手と対戦しようとも、再びその心構えで臨まねばならない」と語った。
自信満々のニューカッスルは、ラ・リーガ王者のバルセロナ、あるいは自分たちと同じくプレミアリーグ勢のチェルシーも撃破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「記録的な移籍金となる」超絶ゴラッソの22歳日本代表が欧州超名門に電撃移籍か！公式オファーと精通記者が報道！プレミア＆ブンデスのクラブとの争奪戦に
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
