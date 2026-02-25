Image: Nicolas Economou/NurPhoto

AIに実行権限を与えたら最後、メールを勝手に全削除。ひぃぃ。

Metaのスーパーインテリジェンス研究所で安全性と整合性を担当するディレクター、サマー・ユー氏は、OpenClawに「止めろ」と言っても完全無視され、メールを全部削除してしまったとXに投稿しました。

Metaの幹部ですら「初心者レベルのミス」

OpenClaw（旧称ClawdbotおよびMoltbot）は、明らかに深刻なセキュリティ上の脆弱性があるにもかかわらず、AI推進派の間で大流行中のオープンソースのAIエージェントです。ユー氏はそれをちょっと試してみたいと思って、エージェントを動かすためにMac Miniをセットアップし、自分の受信トレイへのアクセスを許可してしまいました。

「実行前に確認して」ってOpenClawには指示したのに、爆速で受信トレイを全削除していくのを見るのは、あまりに自分は無力。スマホからは止められなかったので、爆弾処理班みたいにMac Miniまで走らなきゃいけなかった。

と彼女は投稿しています。

Nothing humbles you like telling your OpenClaw “confirm before acting” and watching it speedrun deleting your inbox. I couldn’t stop it from my phone. I had to RUN to my Mac mini like I was defusing a bomb. pic.twitter.com/XAxyRwPJ5R - Summer Yue (@summeryue0) February 23, 2026

OpenClawによる、ほぼHAL 9000さながらの暴挙。彼女はエージェントとのやり取りのスクリーンショットも共有していますが、「やめろ」「何もするな」との再三の指示も完全無視。しまいには、OpenClawは「承認なしに何も削除するなと言われたことは覚えている」と認めつつも、その指示に「違反した」と認識していることを示していました。

彼女の別の投稿では、今回の失敗は「初心者レベルのミス」と言います。こういうミスは誰にだって起こり得ることですが、世界最大級のテック企業のひとつで、AIシステムが定められたガイドラインに沿って動くよう監督する立場にある人物が、初心者レベルの過ちを犯しているというのは、正直安心できません。

Geminiにもチャット履歴を削除するバグ発生か

OpenClawだけがメールをゴミ箱送りにするAIツールというわけはありません。 The Register は、Googleのサポートフォーラムに最近複数寄せられているクレームをピックアップしています。それによると、ユーザーは自分たちのGeminiとのチャット履歴がいつの間にか削除されていることに気付いたそうで、この問題は、先週のGemini 3.1のリリース時期と一致しています。 どうやら最初のプロンプトは保存されているのに、会話ログ全体が消えてしまっているのこと。さらに、会話がGeminiから削除されただけでなく、Googleの「My Activity」アーカイブからも消えていたというユーザーもいました。一見すると、チャットボットとの会話が消えたところで、大した問題ではないと思うかもしれません。ですが、良くも悪くも、Geminiをワークフローの一部に組み込んでいる人にとっては、チャットの消失はそのまま作業が止まることを意味します。この問題は、無料ユーザーと有料ユーザーの両方に発生していて、ライトユーザーからヘビーユーザーまで、幅広い層に影響が出ているとのことです。

米ギズモードから、本件についてグーグルへ問い合わせましたが、記事公開時点で返事はありませんでした。一方、The Register によると、Googleはこの問題をバグだとし、「影響を受けたユーザーのチャット履歴はまもなく復元される」とコメントしたそうです。

何でもかんでもAI頼りにするのはやはりまだ危ないですね。

Source: X (1, 2), The Register