Â®¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤è¤¦¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¤â°ÂÄê´¶¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡ªÁ´Å·¸õ·¿¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ï¥¤¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤Ê¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÉ¿åÆ©¼¾ÁÇºà¤Ë¤Ï3ÁØ¹½Â¤¤Î¡ÖGORE-TEX¡×¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤òºÎÍÑ¡£±«Å·¤ä¼¾ÃÏ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖDREAM¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¡¢²£¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¹â¹ÅÅÙEVA¥·¥ã¡¼¥·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2ÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖVibram XS TREK EVO¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÌä¤ï¤º¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅÐ»³¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂ¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¤â°ÂÄê´¶¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡ªÁ´Å·¸õ·¿¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥·¥å¡¼¥º¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ï¥¤¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤Ê¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÉ¿åÆ©¼¾ÁÇºà¤Ë¤Ï3ÁØ¹½Â¤¤Î¡ÖGORE-TEX¡×¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤òºÎÍÑ¡£±«Å·¤ä¼¾ÃÏ¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÂ¸µ´Ä¶¤òÊÝ¤Ä¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖDREAM¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¡¢²£¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¹â¹ÅÅÙEVA¥·¥ã¡¼¥·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2ÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥í¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖVibram XS TREK EVO¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÌä¤ï¤º¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅÐ»³¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂ¡£