¡Ú¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Û¼¡²ó¤è¤ê¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡ª PV¤ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
Ëè½µ²ÐÍË24¡§00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ô¥ë½Æ·â»ö·ïÊÔ¡×¤ËÂ³¤¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤è¤ê¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±Âè9ÏÃ°Ê¹ß¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PV¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¸¶ºî¤ÏºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹10´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï220ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¥ª¥È¥³ÊÔÂè10°Ì¡¢¡ÖÂè25²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¡×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Ã´Åö¤¬Áª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ß¥Ã¥¯2022¡×Âè2°Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âè50²ó¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à¹ñºÝÌ¡²èº×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖBDGestArts¡×¥¢¥¸¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡£
ËÜÆüÂè8ÏÃ¡ÖË¬Ìä¼Ô¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ô¥ë½Æ·â»ö·ïÊÔ¡×¤ËÂ³¤¡¢3·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤è¤ê¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±Âè9ÏÃ°Ê¹ß¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PV¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ô¥ë½Æ·â»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¶¯¤¯»Ä¤ë¥·¥å¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢ÊÝ°Â´±Êä¤Î¥Õ¥£¥ë¤¬¥Ð¡¼¥È¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥·¥å¥ë¡¼¥º¤Î³¹¤òµî¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¤ÎPV¤Ç¤Ï¡¢ALA¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÇ¡Í¶²ý¤µ¤ì¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥·¡¼¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬¥ê¥ô¥§¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢»¦¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÈALA¤Î·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±¿È¤Ç¥ë¡¼¥·¡¼µß½Ð¤ËÆ°¤½Ð¤¹¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÏÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¢¥ë¡¼¥·¡¼¡¢ALA¤Î¿·¤¿¤ÊÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼Í¶²ý»ö·ïÊÔ¡×¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÊC¡Ë2026 ¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
