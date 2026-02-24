「豊成」はなんて読む？「成」の読み方が難しい...鳥取県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「豊成」はなんて読む？

「豊成」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、鳥取県に位置するひらがな4文字の地名です。 いったい、「豊成」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「とよしげ」でした。 豊成は、鳥取県西伯郡大山町に位置しています。 大山町にある「豪円湯院（ごうえんゆいん）」は、別名「火の神岳」とも呼ばれる名峰・大山にある日帰り入浴施設。 大山の地下1200mより湧き出た源泉を利用した内湯「神の湯」は、全国の天然温泉のなかでも屈指の“抗酸化作用”を持つ温泉として知られており、疲労回復・治癒効果も期待できるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

