昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。ダルビッシュ有投手との思い出を回想した。

番組にはダルビッシュの“そっくりさん”も登場。「しばくぞ！」と大阪弁でまくしたてるなど、先輩後輩だった日本ハム時代を再現した。そんな中田氏は「ダルビッシュに言われた印象的な言葉は」と質問されると、「それは“しばくぞ”ですよ」と即答した。

中田氏はダルビッシュが先発した試合で、平凡な飛球を後逸し、ランニングホームランにしたことがある。その際ベンチに戻ると、小声で「しばくぞ」と言われたことが野球ファンには有名な話だ。

「あの一言で、僕は野球の恐ろしさだったり、1球の怖さを感じました」としみじみ語り、「本当に、試合中にしばかれるんちゃうかな、と。それぐらいのトーンでしたから。怖かったですね」と、恐怖を感じたほどだったと振り返った。

特に記憶に残っているのが、「ユニホーム着ているダルビッシュさんは目の色が変わるんです」というもの。普段のフレンドリーな感じはなくなり「スイッチが入る」と説明し、「先発は週に1回か、2回。だからスイッチが入ったダルビッシュさんは怖かった」という。

私生活でも目をかけてもらった。食事後に、20〜30粒もサプリメントを摂取するダルビッシュを見て「それぐらい体に気をつけていた」とプロ意識に舌を巻き、「日頃からの節制。よく、説教をして頂きました」と話していた。