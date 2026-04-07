中道改革連合、立憲民主、公明の３党幹事長は７日、国会内で会談し、来年春の統一地方選で選挙協力を行うことで合意した。合意文書では「３党の勢力の最大化」を共通目標に掲げたほか、都道府県単位で協議の場を作り、選挙協力を進めることが盛り込まれた。相互推薦などを念頭に置いている。