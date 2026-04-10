【サンリオ】好きなら見逃し厳禁な、可愛すぎるカプセルトイが、またまた登場している様子。今回のラインナップも、ハンドルを回す手がとまらなくなるような可愛さ。「ハローキティ」を始めとしたお馴染みのキャラクターが揃うサンリオグッズは、全種類コンプリートを狙ってみて。今回は、大人も夢中になること間違いなしと言えそうな、「サンリオグッズ」のカプセルトイを紹介します。 表情豊かなキティちゃん