気軽に楽しむ針仕事！サンリオキャラクターズのかわいい「クロスステッチキット」をチェック
サンリオキャラクターズ クロスステッチキット [ ハローキティ レトロ 70s ]
夢中になれる趣味がほしいけれど、日々の忙しさに追われ時間がない…。そんな方にぴったりなのが、家事の合間に少しずつ進められる「キルト」や「刺しゅう」です。例えば、子どものためのハンドメイド作品や、インテリアを彩るクロスステッチの小物作りなど、趣味として楽しみながら実用性も兼ね備えたアイテムを作ることができます。
■刺しゅうの楽しさをじっくり味わえる手づくりキット
2026年1月より発売されたサンリオキャラクターズ クロスステッチキット [ ハローキティ レトロ 70s ] は、少し昔の絵本や、味わい深いポスターに感じるような、温かみのあるデザインが魅力です。ハローキティが誕生した1970年代の雰囲気を大切に再現するため、あえてくすみ感のあるトーンや、優しく色あせたような配色を採用。現代的すぎない、どこか懐かしい雰囲気が丁寧に再現されています。
デザインの中心には、仲良く並んで眠るハローキティとミミィ。すやすやと気持ちよさそうに眠る姿は、見ているだけで心がほどけるようなかわいらしさです。そばでちょこんと寄り添うお友だちのジョーイも、物語をそっと彩ります。
セットには、届いたらすぐに作り始められるように刺しゅう針も入っています。わかりやすいレシピ付きなので、刺しゅうが初めての方でも安心。 基本となるクロスステッチはもちろん、ハーフステッチやバックステッチなどのテクニックも含まれているため、仕上がりの表現が豊か！16カウント（1cmに6目程度）のアイーダ生地はハリがあるので刺しゅう枠がなくても刺し進めることができます。完成した作品は、額に入れて壁や棚に飾ることで、お部屋のアクセントにも(※額縁は別売り)。
■ポストカードサイズでお手軽「いつもいっしょのお友だちシリーズ」
次にご紹介するのは、サンリオキャラクターズ クロスステッチ［いつもいっしょのお友だち／ハローキティ］ 。こちらもハローキティがクロスステッチで上品に表現されています。ハローキティと、お友だちのタイニーチャムがなかよく寄り添う、優しくてかわいいデザイン。完成後は、リビングやデスクまわりにそっと飾るのがおすすめ。
サンリオキャラクターズ クロスステッチ［いつもいっしょのお友だち／ポムポムプリン］ は、のんびり屋さんのポムポムプリンと、いつもそばにいるなかよしのお友だちのマフィンが一緒に過ごす、見ているだけで笑顔になれるデザインです。ナチュラルテイストのお部屋や、白を基調とした空間とも相性抜群。飾るだけで、空気までやわらぐような一枚です。
サンリオキャラクターズ クロスステッチ［いつもいっしょのお友だち／マロンクリーム］ は、おっとり優しいマロンクリームと、大切にしているくまのぬいぐるみが寄り添う、あたたかく上品なデザイン。ピンクを基調とした糸使いは、刺している時間そのものを楽しくしてくれます。完成した作品は、お部屋をぱっと明るくしてくれるアクセントに。
「初めて手芸にチャレンジするという方におすすめなキットです。届いたらすぐ作成できるように、生地・糸・針がセットになっています」と担当者も太鼓判を押すこちらのキットも、必要な材料はすべてセット済み。わかりやすい図案付きで、自分のペースでゆっくり刺し進められます。ポストカードサイズなので、初めてのクロスステッチにもおすすめです。
クロスステッチは、完成するまでの時間も楽しみの一部。ひと針ごとに心を込めて作り上げることで、既製品にはない特別な愛着が生まれるはずです。この機会に、忙しい日常の中でも楽しめる新しい趣味を始めてみませんか？
■商品概要
・商品名：サンリオキャラクターズ クロスステッチキット [ ハローキティ レトロ 70s ]
・価格：3,800円（税込4,180円）
・キット内容：刺しゅう用アイーダ（16ct）、DMC25番刺しゅう糸（8色）、クロスステッチ針、作り方説明書、クロスステッチ図案
・商品名：サンリオキャラクターズ クロスステッチ［いつもいっしょのお友だち／ハローキティ／ポムポムプリン／マロンクリーム］
・価格：2,400円（税込2,640円）
・キット内容：刺しゅう用布（DMCアイーダ14ct）、DMC25番刺しゅう糸、クロスステッチ針No.24、作り方説明書、図案
文＝秋武宏美