世界中に波紋を広げている「エプスタイン事件」。米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（66）に関する捜査資料、通称「エプスタイン文書」が1月末に新たに公開された。その中にある、10代とみられる女性が記したとされる手記には「私は人間保育器」「赤ちゃんが生まれてから15分で連れ去られた」などの記述や、妊娠中の超音波写真なども添付されている。

【写真】エコー写真が貼られた手記の断片、暖炉の上に飾られた赤ん坊のパネルや幼女の腰に手を添えるエプスタイン

この一連のファイルは、「奴隷」「妊娠」「出産」「赤ん坊を取り上げられた」という記述と暗号のような文字列、雑誌の切り抜きや超音波写真が混在し、女性が学校に通っていたことを示す記述や、妊娠・出産のためにエプスタイン元被告と側近のギレーヌ・マクスウェルに囲われていたとも読める箇所もある。

海外ジャーナリストが続ける。

「ページは時系列順ではないため、どのような経緯で妊娠出産したのかは読み取れません。ただ、少なくとも2度の出産があったと受け取れる記述があり、一度目は『イスラエルから来た医者』、もう一度は強い訛りのある英語を話す年配のフランス人女性が関わったと読み取れ、いずれも女児が生まれたと記されています。

誕生後、女性は赤ん坊への授乳を教えられたものの、抱くことを許されたのは10分から15分ほど。その後、『ミスター・M』が現れ、『車で待っているんだから』と赤ん坊を連れて行ったと記しています。日記には、出産体重は約2.1kgだったと具体的な数字も書かれ、妊娠中の超音波写真も貼られていますが、そもそものこの手記の内容自体が真偽不明で未検証のものです」

司法省は、真偽未確認の資料が含まれる可能性があると注意喚起している。一方で、英「Independent」はこの女性の手記について、2019年に米紙「The New York Times」が報じた元被告のニューメキシコ牧場での"遺伝子プール"計画との関連を伝えている。

「The New York Times」は関係者の証言をもとに、エプスタイン元被告が所有する牧場を拠点にし、多くの女性を妊娠させたいと著名な科学者らに公然と話していたと報道。その数は一度に20人の女性が目標で、元被告は「特定の形質がどのように受け継がれ、それがどのように優れた人間を生み出すのか興味を持っていた」という。ただし計画が実現した形跡は確認できないと伝えている。

「私は人間保育器でしかない」「21世紀の奴隷」ショッキングな言葉の数々

日記には、「全てがジェフリーにコントロールされている」「私は（ジェフリーの）所有物で人間保育器でしかない」といった無力感をつづる文章もある。

「妊娠・出産は"選ばれた者"がさせられていたようです。彼女は、髪の色や目の色、そしてピアノやビオラを弾けるといった音楽的才能が、自分が選ばれた理由だったと思っていたようで、『優れた遺伝子のプール？ ナチみたいね』とつづっています。

なお、これら文書には意味をなさないアルファベットが羅列するページも含まれ、ネット上では『コード（暗号）ではないか』と指摘されています。雑誌の写真や文章の切り抜き、詩人シルヴィア・プラスの詩をコピーして貼り付けたページもあり、日記であると同時にスクラップブックのようでもあります。

シルヴィアは、30歳でオーブンの中に頭を入れてガスの元栓をひねり、一酸化炭素中毒で自ら命を絶った。彼女の詩を赤線を引いてまで読み込むということは、この手記を書いた女性の精神状態が非常に悪かったと示唆しているようでもあ。

『ナショナルジオグラフィック』の記事を貼ったページも確認でき、『21世紀の奴隷』『非人道的な利益』『死産（stillborn）』といった言葉には赤線が引かれ、不穏な空気を漂わせています」（同前）

この手記が公開されて以降、ネット上ではさまざまな臆測が広がっている。

「乳児・幼児・児童売春のために産ませていた」といった声や「富裕層向けの代理出産ネットワークが存在したのではないか」との推測もある。近年、代理母で子供をもうけている著名人は少なくない。そうした現実と、日記に記された「保育器」という言葉が重なって臆測を呼び、「点と点が線でつながった」などといった声が上がっているのだ。

30個の「DAN検査キット」を注文の記録

「エプスタイン・ファイル」で公開されたメールの中には、元被告の元アシスタントが米DNA検査会社「23andMe」の遺伝子検査キットを30個注文しようとした記録も含まれている。数量が多かったため同社が問い合わせを行い、最終的に規約上の理由でキャンセルされたと報じられた。

「エプスタイン・ファイルの中には、少女が暖炉の前ではしゃぐように立っている写真があります。その暖炉の上には、裸の赤ん坊が座っている大きなパネル写真が飾られていて、なんとも不気味な印象を受けます。もっとも、この手記に記された出来事の真偽は確認されていません。しかし、このほか事実や証言などから考えても、元被告が赤ん坊や遺伝子に関心を示していたのは疑いようがないでしょう」（同前）

膨大なページが記す内容は、疑問だけを積み重ねていく。「エプスタイン・ファイル」が伝える内容のなにが事実で虚偽なのか。判明する日は訪れるのだろうか。