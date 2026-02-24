【HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト【再販】】 予約開始：2月24日11時 8月 発送予定 価格：2,750円 【HG 1/144 ドートレス【再販】】 予約開始：2月24日11時 8月 発送予定 価格：1,540円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト」や「HG 1/144 ドートレス」を8月に再販する。2月24日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「ガンダムエアマスターバースト」が2,750円、「ドートレス」が1,540円。

本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」より、「ガンダムエアマスターバースト」と「ドートレス」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

「HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト」は、特徴的なブースタービームキャノンが増設されたバックパック、胸部装甲、肩部装甲、フロントアーマー、膝装甲を新規造形パーツで再現し、エアマスター時のレッド系からブルー系へと変わった機体カラーを成形色で再現しており、バックパックは、エアインテークやブースタービームキャノンのディテールを細やかに再現。さらに、ブースタービームキャノンとウイングは展開＆可動ギミックを搭載している。

パーツの差し替えで、機首下のノーズビームキャノンが特徴的なファイターモードへの変形を再現しており、両腕側面にバスターライフルをマウントさせることができる。

「HG 1/144 ドートレス」は、頭部、胴体、脚部に新規パーツを使用し、量産型MS「ドートレス」の機体フォルムを設定イメージにこだわり立体化しており、ライトグリーン、オレンジを主体とする機体カラーリングを成形色で再現。90mmマシンガン、シールドを新規造形で再現しているほか、部隊編成など量産型MSの魅力あふれる集団バトルイメージを演出できる。

「HG 1/144 ガンダムエアマスターバースト」

「HG 1/144 ドートレス」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。