予算100万円以下！ 刺激的な「サソリ」という選択

今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車は、200万円を超えるグレードも珍しくありません。最新の安全装備や広大な室内空間、そして優れた燃費性能を誇るこれらの軽自動車は、現代の日本の道路事情において最も合理的で失敗のない選択といえます。

いっぽうで中古車市場に目を向けると、新車では高価だった輸入コンパクトカーが、現行モデルの軽自動車の新車価格を下回る予算で狙えます。

そんな趣味性の高い選択肢として今注目したいのが、アバルト「500／595」です。

アバルト500／595は、フィアット「500」をベースにしながら、専用チューニングによって刺激的な走りを実現したイタリアンホットハッチです。

すでに新車販売は終了しているものの、中古市場では100万円前後から狙える個体もあり、再び注目を集めています。

アバルト500は2009年に登場し、2017年からは車名を“アバルト595”へと変更しました。そのため中古車を探す際は、500と595を混同しないよう注意が必要です。

さらに、500時代には595という名称がハイパフォーマンス仕様や限定モデルとしても使われていたため、検索時は年式とグレードの確認が欠かせません。今回は通常ラインナップされていたカタログモデルを前提に解説します。

最大の魅力は、フィアット500の可愛らしいデザインをベースにしながら、アバルトのチューニングによってクールさと刺激的な走りを両立している点です。見た目の個性と走行性能の両方を備えた“替えの効かない存在”であることが、絶版となった今も人気が続く理由です。

気になる中古相場ですが、2009年から2017年までの“500”時代の個体では、平均価格は約93万円となっています。一方、2017年以降の595になると平均価格は約217万円と大きく上昇します。

595へと名称変更された2017年のタイミングでは、1.4リッター直列4気筒ターボエンジンの最高出力が135馬力から145馬力へ向上したほか、USBやBluetooth対応の純正オーディオ、TFTメーターの採用、バンパーデザインの刷新などが行われました。

近代的な装備を重視するなら595が魅力的ですが、価格重視なら500という選択になります。

ただし、最新の国産車に比べると故障リスクを考慮する必要があります。

避けたい個体としてまず挙げられるのが、2ペダルの「5速セミAT（アバルトコンペティツィオーネ／MTA）」車です。一般的なトルコン式ATとは構造が異なり、寿命がオーナーの扱い方に大きく左右されます。

場合によってはアッセンブリー交換が必要となり、修理費が50万円を超えるケースもあります。そのため、基本的には「5速MT」車が無難といえるでしょう。

また、初期型ではステアリング舵角センサーの故障例も多く、ステアリングモーターのアッセンブリー交換で約35万円の修理費がかかることもあります。リスクを抑えたいなら、高年式で履歴のはっきりしたMT車、できればワンオーナー車がベストバイです。

もちろん、故障の心配が少なく、低燃費で維持費も安い新車の軽自動車は、日常の足として最高のパートナーです。対してアバルトは、維持の手間やコストはかかるものの、エンジンを回す歓びや所有する満足感は何物にも代えがたいものがあります。

なお、アバルトのエンジン自体は非常に丈夫で、専門ショップに通うユーザーの中には20万kmを超えている例もあります。

安心と利便性を極めた最新の軽自動車か、それとも手間をかけてでも刺激を楽しむ中古のアバルトか。どちらもクルマのある生活を豊かにしてくれる、素晴らしい選択肢であることに変わりはありません。

アバルト500／595に対して、SNSでは「丸目ライトが可愛い」「イタリア車らしいデザインがいい」と、スタイリングを評価する声が多く見られます。

また、「走りが楽しそう」「MTが残っているのが嬉しい」と、ホットハッチとしてのキャラクターに惹かれるコメントも目立ちました。

「100万円以下で買えるのは意外」「軽より安いのは魅力的」と価格に驚く声がある一方、「故障は正直ちょっと不安」「内装のベタつきが気になる」といった現実的な意見も散見されます。

可愛らしい見た目と刺激的な走りをあわせ持つアバルト500／595。軽自動車とはまったく異なる価値観を提示する“小さな外車”として、いま改めて注目を集めているようです。