YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【昼間は拒否】寝ぼけてる夜間しか母乳を飲まない理由と対策」と題した動画を公開。12人を出産した助産師のHISAKOさんが、多くの母親が悩む「赤ちゃんが昼間の授乳を拒否する」という問題について、その背景にある複雑なメカニズムを解説した。



HISAKOさんはまず、多くの母親から「夜間や寝ぼけているときは飲むのに、昼間の覚醒しているときは母乳を全力で拒否する」という相談が寄せられると紹介。この現象の背景には、いくつかの「生理的問題」が隠れていると指摘する。



一つ目は、赤ちゃんの体の構造に起因する「胃食道逆流」だ。赤ちゃんの食道と胃は一直線に近いため母乳が逆流しやすく、その際に胃酸で食道が焼けるような痛みや不快感を感じることがあるという。赤ちゃんが授乳中にのけぞるのは、この痛みを表現している典型的な兆候だと説明した。



二つ目は、「口腔機能の未熟さ」。口や舌、顎の筋肉の協調運動がまだうまくできず、うまく飲めなかったり、空気を飲み込んでお腹が苦しくなったりすることがあると指摘。他にも、隠れた「食物アレルギー」や「乳糖不耐症」、母乳が出過ぎる「分泌過多」、授乳時に飲み込んだ「ガス」なども、赤ちゃんにとって授乳を苦しいものにする原因になり得ると語った。



HISAKOさんは、これらの生理的な不快感が繰り返されることで、赤ちゃんの中で「授乳＝痛み、不快」というネガティブな経験として関連づけられ、心理的な「学習された嫌悪感」が生まれると分析する。意識がはっきりしている昼間はこの嫌悪感が強く働き、授乳拒否につながるという悪循環を説明した。さらに、心配した母親が無理に飲ませようとプレッシャーをかけることで、この拒否行動がさらに強化されてしまうケースもあると付け加えた。



動画の結論として、HISAKOさんは「昼間の授乳拒否は、赤ちゃんなりの明確な理由がある」と強調。夜間だけ飲むという現象は、意識がはっきりしていないために学習された嫌悪感が働かず、本能で飲んでいる状態だと考えられる。無理に飲ませるのではなく、まずは赤ちゃんが不快に感じている生理的な原因がないかを探り、赤ちゃんのペースを尊重することが大切だと締めくくった。