17歳・中井亜美 夢舞台で緊張は「1ミリもなかった」 恐るべき“強心臓ぶり”に坂本花織も驚愕【冬季五輪】

急上昇中の新星が世界を魅了した。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルは、初出場の中井亜美が銅メダルを獲得。17歳で五輪の表彰台に上がるのは、2010年バンクーバー大会で銀メダルに輝いた浅田真央さんの記録を抜き、日本フィギュアスケート史上最年少の快挙だ。

頬のあたりに人差し指を当てるフリー直後のポーズでも話題となった中井。日本時間2月21日、日本オリンピック委員会（JOC）の公式YouTube『TEAM JAPAN』には、今大会の団体戦、個人戦で銀メダルを獲得している坂本花織と写真撮影に臨み、取材に応じた様子が公開されている。

メダル獲得から一夜明けた心境を問われると、「まだ実感ないです。やばい」「うれしいです」と笑みを浮かべながら回答。「緊張とかは？」との質問には、「1ミリもないくらいなかったです、フリーの時は。びっくりです。自分でも」と意外な本音を明かした。