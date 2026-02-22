春は【トラックジャケット＆トラックパンツ】でスポーツMIX

スポーツテイストがトレンドの今、トラックジャケット＆トラックパンツが街着として本格的に定着♡

らくちんなので旅行コーデに取り入れるのもよし、また上品なアイテムと組んであえてはずしてみるのもありなんです。

ツイードカットソー生地で仕立ててフェミニンに

ツイーディトラックパンツ／FURFUR

トラックパンツというとらくちん素材のイメージですが、こちらはツイードカットソー素材を採用して上品な一本に。サイドに重ねたレース生地もポイントです。ショーパン型の裏地つきなので、インナーが透けて見えないのも嬉しいところ。

ブラック、ピンク、サックスの３色展開で、同素材のブルゾンとセットアップで着こなすのもおすすめです。

アイコニックなデザインでこなれ感満載

【adidas Originals for LITTLE UNION TOKYO】KE7960 FIREBIRD TRACK TOP ファイヤーバード トラックトップ／LITTLE UNION TOKYO

adidas Originalsのアイテムと、ひと目でわかるトレフォイルロゴとスリーストライプスがスポーティームードを加速。スタンドカラー、リブ素材で仕立てた裾でトレーニングウェア見えしない仕様に。

同シリーズのトラックパンツと合わせたり、フェミニンなスカートを合わせたりとさまざまな着こなしが叶います。落ち着いた印象を与えるカラーリングも魅力。

クラシカルな印象が漂うファイヤーバードトラックジャケット

【adidas Originals】FIRE BIRD TT/ファイヤーバードトラックジャケット／SNIDEL

SNIDELのフェミニンなアイテムとも好相性のベーシックカラーで、さまざまな着こなしに対応。ジャージ素材でらくちんさを備えながら、女性らしさも演出可能です。

ジップを上げて着ればスタンドカラーとしても◎。

バランスよく着こなせるデザインで大人女性におすすめ

ナイロントラックジャケット／Mila Owen

撥水、UVカット機能を搭載したこちらのトラックジャケットは、ウォッシャブル対応なので花粉が飛散する今後の季節、大活躍必至です。全身ラフなスタイリングとももちろん相性がいいですが、きれいめアイテムと組めばモードにも転がせます。裾をドロストで絞ると女性らしい丸みを帯びたシルエットに。「スポーティーすぎるのは少し抵抗があるかも」という大人女性にぴったりな一着なんです。

ブラック、ミント、ベージュの３色展開。

カジュアルとフェミニンを融合したトラックパンツ

ピコレースフレアトラックパンツ／LILY BROWN

サイドにあしらったラインテープやメッシュ使いでスポーティームードを漂わせつつも、レースをプラスしてフェミニンさをトッピング。細身のフレアシルエットだから街着として使用しても違和感ゼロです。軽く動きやすい素材でデイリー使いにもってこい。

アイボリー、カーキ、ネイビーの３色をご用意しています。