この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デビットカード利用で最大2%還元へ カテエネBANKの新制度と「ANA Pay」を経由したポイント多重取りの極意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【新ルート】カテエネBANKデビット２％還元 (合計４％還元ルートの登場へ）」と題した動画を公開した。動画では、カテエネBANKデビットカードのポイント還元率が最大2%に引き上げられた新制度の解説に加え、このカードを起点として「ANA Pay」や「楽天ペイ」を組み合わせることで、合計4.0%という高い還元率を実現する方法が紹介されている。



動画の前半では、1月1日よりカテエネBANKのポイント制度がリニューアルされた点について解説された。最大の変更点は、デビットカードの利用金額に対するポイント還元率が、条件次第で最大2%になることだ。「前月末の預金残高が200万円以上」という条件を満たすことで、この高還元率が適用される仕組みとなっている。預金残高が200万円未満の場合は1.5%、100万円未満の場合は1%となるため、残高管理が重要であると説明された。



動画の中盤では、この2%還元を最大限に活かす「お勧めの1軍デビットルート」として、合計4.0%還元となる具体的な決済ルートが提案された。そのルートとは、カテエネBANKデビット（2.0%）から「ANA Pay」（0.5%）へチャージし、そこから「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を経由して「楽天ペイ」（1.0%）で決済するというものだ。このルートを使えば、街中での楽天ペイ決済において合計4%の還元が得られる計算になるという。また、「au PAY プリペイドカード」を経由して「WAON」や「nanaco」へチャージするルートなど、複数の活用法についても示された。



動画の最後では、口座開設やデビット利用で最大5,000ポイントがもらえるキャンペーンについても触れられている。カテエネBANKデビットカードは、預金残高という条件はあるものの、デビットカード単体で2%というクレジットカード顔負けの還元率を誇る。ポイ活ユーザーにとっては、新たな「1軍カード」の有力候補となりそうだ。