YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【新ルート】カテエネBANKデビット２％還元 (合計４％還元ルートの登場へ）」と題した動画を公開した。動画では、カテエネBANKデビットカードのポイント還元率が最大2%に引き上げられた新制度の解説に加え、このカードを起点として「ANA Pay」や「楽天ペイ」を組み合わせることで、合計4.0%という高い還元率を実現する方法が紹介されている。

動画の前半では、1月1日よりカテエネBANKのポイント制度がリニューアルされた点について解説された。最大の変更点は、デビットカードの利用金額に対するポイント還元率が、条件次第で最大2%になることだ。「前月末の預金残高が200万円以上」という条件を満たすことで、この高還元率が適用される仕組みとなっている。預金残高が200万円未満の場合は1.5%、100万円未満の場合は1%となるため、残高管理が重要であると説明された。

動画の中盤では、この2%還元を最大限に活かす「お勧めの1軍デビットルート」として、合計4.0%還元となる具体的な決済ルートが提案された。そのルートとは、カテエネBANKデビット（2.0%）から「ANA Pay」（0.5%）へチャージし、そこから「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を経由して「楽天ペイ」（1.0%）で決済するというものだ。このルートを使えば、街中での楽天ペイ決済において合計4%の還元が得られる計算になるという。また、「au PAY プリペイドカード」を経由して「WAON」や「nanaco」へチャージするルートなど、複数の活用法についても示された。

動画の最後では、口座開設やデビット利用で最大5,000ポイントがもらえるキャンペーンについても触れられている。カテエネBANKデビットカードは、預金残高という条件はあるものの、デビットカード単体で2%というクレジットカード顔負けの還元率を誇る。ポイ活ユーザーにとっては、新たな「1軍カード」の有力候補となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:21

カテエネBANKのポイント制度がリニューアル デビットカード還元率が最大2%に
05:09

還元率アップの条件とは？ 前月末の預金残高「200万円以上」で2%還元を実現
09:18

合計4%還元の「モデルルート」解説 ANA Payと楽天ペイを組み合わせた活用法
11:11

各種バーチャルカードへのチャージ可否を検証 モバイルSuicaやKyashへの対応状況

知らないと損！「dポイント10%増量キャンペーン」でお得にポイ活、ただし交換ルートには注意点も

 【速報】iPhoneで楽天Edy→楽天キャッシュ交換がついに可能に！最大3.9%還元の新ルートが開通

 【2月キャンペーン総まとめ】最大50,000円還元も！ 銀行・コンビニ・自治体の高還元案件を見逃すな

