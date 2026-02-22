2025年12月、俳優の波瑠さん（34）と高杉真宙さん（29）が結婚を発表し、「年上妻×年下夫」として話題になりました。芸能人の結婚のニュースは私たちには“遠い世界”に見えるかもしれませんが、実は私の運営する夫婦仲相談所の現場では「年下男性にひかれる自分が、今さら不安」「年下の彼に結婚を切り出していい？」という声が、ここ数年で明らかに増えています。

年下男性が“急にモテるようになった”というより、女性側の生き方が変わり、パートナー選びの条件がアップデートされた結果だと私は見ています。

「年上妻」はもう“珍しい例”ではない

最新の人口動態調査の結果を見ると、2024年の初婚夫婦のうち、「妻が年上」の割合が25.5％で、1970年以降で過去最高という情報が確認できます。

また、内閣府（男女共同参画局）関連の検討会資料でも、初婚同士の結婚において年上妻・年下夫カップルが増加していること、若い男性ほど年上女性との結婚割合が高い傾向が示されています。例えば、26歳から29歳の初婚男性のうち約3割、25歳までの初婚男性のうち約4割が年上女性と結婚という内容の記述があります。

さらに、厚労省の2018年の婚姻データ（初婚同士）をもとにした分析では、初婚女性が年下男性と結婚する割合は、30代前半で35〜39％、40代では43〜46％と“4割ライン”に乗る、という推計もあります。

体感だけでなく、「年下夫」は統計的にも“起きている現象”です。

なぜ年下男性を選ぶのか 女性が感じている“メリット”

女性が年下男性を選ぶ理由について、私が相談でよく聞くのは主に次の5つです。先にメリットを並べます。

（1）対等に話せる

女性にとって、男性が年上過ぎると、どうしても“先生と生徒”みたいな空気になりがちです。一方、年下の男性だと、女性が遠慮し過ぎずに言葉を出せて、対話が成立しやすいといいます。

（2）家事・育児の価値観が時代を読む空気になっている

もちろん個人差はありますが、若い世代ほど“生活を共同運営する”感覚が強い傾向にあります。家事を「手伝う」と表現せず、「担当する」という言葉が普通に出てきます。

（3）恋愛が“選抜”ではなく“協業”になる

年上女性は、キャリアや人間関係の地盤ができていることが多いです。相手に“埋めてもらう”恋より、「2人で作り上げる」恋に向きやすいのです。

(4)「守られる」より「理解される」が重要

昔は“年上＝頼れる＝安心”が強い指標でした。今は、安心の定義が「対話・尊重」に移っています。

（5）「性的なコミュニケーションも、話題にしやすい」

年下男性の方が、性の話を“恥ずかしい”ではなく“すり合わせ”として扱えるケースが目立ちます。セックスレス相談でも、ここは本当に大きいです。

事例1：年末年始の旅行で“空気”が変わった

37歳の由美さん（仮名）は、職場の後輩でもある32歳の翔太さん（仮名）と付き合い始めて2年たちます。ただ、結婚の話になると彼が黙り込むのが悩みでした。

年末年始に温泉旅行へ行ったときのこと。夜、露天風呂の帰り道に由美さんがこう言ったそうです。

「私ね、せかしたいわけじゃない。でも“いつか”って言葉だけで待つのは、しんどい」

すると翔太さんが初めて本音を出しました。

「俺、結婚って“男が引っ張るもの”だと思い込んでた。だから準備できてない自分が恥ずかしくて、黙ってた」

由美さんはそのことで私の元に相談に訪れました。

私と話しているうちに、由美さんは年齢ではなく“役割の思い込み”がブレーキになっていると気付きます。私に相談後、翔太さんと2人で家計の見通しや働き方、親への伝え方を紙に書き出し、「男が引っ張る」から「2人で段取り」へと動き方を変えました。

その結果、春に両家あいさつからの入籍まで進みました。式は挙げていません。年下男性がどうこうではなく、価値観を言語化できたことが勝因です。

注意点：うまくいかないときはたいてい“年齢”ではなく別の要素が原因

■年下男性と結婚する際の落とし穴

年下男性との結婚が増えたとはいえ、落とし穴もあります。相談で多いのは次の4つの例です。

（1）親世代の反対と、外野ノイズ

「若いのにおばちゃんと結婚？ もったいない」「子どもはできるの？」など、善意の顔をした圧が来ます。2人で“外野への返答案”を決めておくのが先です。

（2）収入差のモヤモヤ

女性が稼いでいると、男性側がプライドで崩れる場合も。逆に女性側が「私ばっかり背負っている」と疲弊する場合もあります。

（3）ライフイベントの温度差

出産や転職、親の介護など、時間軸の議題は避けるほどズレます。結論を出すのを急がなくてもいいので、「いつ」「何を」「どこまで」話すかの順番だけは合意しておきましょう。

（4）年上側が“上司”になってしまう

良かれと思って助言すると、彼が「評価されている感じがする」となえることがあります。年齢は武器にもなるけれど、序列にすると一気に毒になります。

事例2：「年齢差」より「言い方」で冷えた

45歳の麻里さん（仮名）は、趣味のサークルで知り合った38歳の遼さん（仮名）と再婚前提で交際中。生活力もあり、誠実。なのに最近、彼が距離を取るようになりました。

きっかけは麻里さんの一言でした。

「あなたはまだ若いんだから、将来のこと考えなきゃ」

麻里さんとしては励ましのつもり。でも遼さんには「上から評価された」ように刺さっていました。

ここで麻里さんがやったのは、“年上の正論”を一旦脇に置くこと。麻里さんから話を聞いた私は、代わりにこう言い換えるよう提案しました。

「私はこういう未来を一緒につくりたい。あなたの希望も聞きたい」

言い方が変わると、会話が戻ります。年下男性だと意識せず、常に相手をリスペクトしましょう。

長続きのコツ：「年齢差」を“弱点”にしない設計

最後に、年上女性と年下男性の関係が安定しやすいルールを3つ紹介します。

【年上女性と年下男性の関係を安定化させるルール】

・年齢はプロフィル情報。権力にしない

・家計と家事は“愛情”ではなく“運用”として決める

・外野の声より、2人の優先順位表を持つ

年下男性を選ぶ女性が増えている背景には、女性の経済力や価値観の変化、そして若い世代の結婚観の変化が重なっています。

「年下だから不安」ではなく、「この人となら、対等に“生活”をつくれるか」を基準にすると、恋愛はぐっとラクになります。何を隠そう、私の夫は20歳年下です。

さて、エピソードを一つ。以前、女性誌でモノマネ芸人のみはるさんと対談して大盛り上がりでした。みはるさんの旦那さんは、23歳年下のモノマネ芸人のMr.シャチホコさんです。

みはるさんと対談して、私たちには「たくさん甘える」「愛のこもった料理を作る」という2つの共通点があることが分かりました。オムライスに「LOVE」をケチャップで書くのも共通点。いくつ年が離れていようが、固定概念を外せば、最強のラブラブ夫婦になれます。私たちを見習ってくださいね。