プレミアリーグ第27節マンチェスター・シティ対ニューカッスルの一戦が行われた。



アウェイのニューカッスルはミッドウィークにCLプレイオフでアゼルバイジャンのカラバフと戦っており、アウェイマッチ連戦と厳しいスケジュールに。ブルーノ・ギマランイス、ティノ・リヴラメント等の主力も離脱しており、完全な状態とはほど遠い。



一方のシティはストレートインで決勝トーナメント進出を決めており、1週間しっかりと休んでこのゲームに臨む。





試合が動いたのは14分、シティに先制点が生まれた。カウンターからオマル・マルムシュが運び、最後はニコ・オライリー。左足でミドルシュートを沈め、ホームチームがリードを得る。失点を喫したニューカッスルだが、22分に同点に。左サイドのCKのこぼれ球に反応したルイス・ホールがボックス外からシュートを放つ。これが相手に当たり、コースが変わる。シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマは逆を取られる形となった。追い付かれたシティだが、5分後に追加点。アントワーヌ・セメンヨが右サイドのポケットにパスを出し、アーリング・ハーランドが逆足でクロス。これに合わせたのがこの日すでに得点を挙げているオライリー。190cm超えの高さを生かしたヘディングで再びシティにリードをもたらした。後半のシティはロングパスからニューカッスルゴールを脅かす。63分にはGKドンナルンマのフィードからハーランドが抜け出し、途中出場のラヤン・チェルキを経由して最後はセメンヨ。得点にはならなかったが、少ない手数でシュートまで持ち込んだ。後半主導権を握っているのはアウェイのニューカッスル。シティは保持に苦戦しており、攻撃は単発のカウンターに終始している。ニューカッスルは交代枠を使い、強度を維持。シティらしい波状攻撃は見られていない。その中で後半から出てきたラヤン・チェルキは存在感を放っている。キープ力に長けた選手で、苦しいシティを助けている。その後はスコア動かず、2-1でシティの勝利。これで公式戦5連勝。一方のニューカッスルは連勝がストップ。第25節ブレントフォード戦以来の黒星となった。シティは勝ち点3を積み上げ、首位アーセナルとの勝ち点を2差とした。マンチェスター・シティ 2-1 ニューカッスルシティ14分 オライリー27分 オライリーニューカッスル22分 ホール