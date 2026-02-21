¥Á¥§¥ë¥·¡¼vs¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.21 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá](¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ö¥ê¥Ã¥¸)
¢¨24:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
DF 29 ¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê
MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 10 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
FW 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
¹µ¤¨
GK 44 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥í¥Ë¥Ê
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 19 ¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥µ¡¼¥ë
DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 45 ¥í¥á¥ª¡¦¥é¥Ó¥¢
FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×
FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦
FW 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
´ÆÆÄ
¥ê¥¢¥à ¥í¥·¥Ë¥¢
[¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥Ö¥é¥Õ¥«
DF 4 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥é¥ë
DF 5 ¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥Ö
DF 29 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥È
MF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
MF 8 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯
MF 10 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
MF 11 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼
MF 12 ¥Ð¥·¡¼¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¥º
MF 28 ¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê
FW 19 ¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°
¹µ¤¨
GK 13 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¹
DF 3 ¥¯¥¤¥ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 18 ¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ë¡¦¥¨¥¯¥À¥ë
DF 23 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ô¥ì¥¹
MF 16 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥É¡¦¥×¥é¥¦¥º
FW 7 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 17 ¥ë¡¼¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê
FW 35 ¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
´ÆÆÄ
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼
¢¨24:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
DF 29 ¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê
MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 10 ¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
¹µ¤¨
GK 44 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¹¥í¥Ë¥Ê
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 19 ¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥µ¡¼¥ë
DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 45 ¥í¥á¥ª¡¦¥é¥Ó¥¢
FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×
FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦
FW 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
´ÆÆÄ
¥ê¥¢¥à ¥í¥·¥Ë¥¢
[¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥Ö¥é¥Õ¥«
DF 4 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥é¥ë
DF 5 ¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥Ö
DF 29 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥È
MF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
MF 8 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯
MF 10 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
MF 11 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼
MF 12 ¥Ð¥·¡¼¥ë¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¥º
MF 28 ¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê
FW 19 ¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°
¹µ¤¨
GK 13 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¹
DF 3 ¥¯¥¤¥ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 18 ¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ë¡¦¥¨¥¯¥À¥ë
DF 23 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ô¥ì¥¹
MF 16 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥É¡¦¥×¥é¥¦¥º
FW 7 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 17 ¥ë¡¼¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê
FW 35 ¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
´ÆÆÄ
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹