¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÆ¸Ëá¤òºÆ¹Í¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁ±ÎÉ¤ÇÁïÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯2·î15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÆ¸Ëá¤òºÆ¹Í¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁ±ÎÉ¤ÇÁïÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¡Ê¤É¤¦¤Þ¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ò¿©¤é¤Ã¤¿µ´¤Ç¤¢¤ê¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤é¤¤¤Î¤¹¤±¡Ë¤ÎÊì¡¦¶×ÍÕ¡Ê¤³¤È¤Ï¡Ë¤ä¸ÕÄ³¡Ê¤³¤Á¤ç¤¦¡Ë¤·¤Î¤Ö»ÐËå¤µ¤¨¤â¤½¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Î¡ØÁ±ÎÉ¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈéÆù¤Ë¶Á¤¯¡£¤·¤«¤·ºîÉÊ¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡Ø¿Í¤ò¿©¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤ò½ü³°¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ¸Ëá¤ÎÈ¯¸À¤ÏÉ¬¤º¤·¤â´°Á´¤Êµõ¸À¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬À¸¤¤¿Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆ¸Ëá¤Î½ÐÀ¸Ç¯¤Ï1782Ç¯º¢¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÎò»Ë¾åºÇ°µé¤Îµ²ñ¼¡Ê¤¤¤ó¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅ·ÌÀ¤ÎÂçµ²ñ¼¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£µ²ñ¼¤ÏÌó6¡Á7Ç¯´ÖÂ³¤¡¢»à¼Ô¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó30¡Á50Ëü¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï90Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ËÅÙ¤Î¿©ÎÈÉÔÂ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µ²²î¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¤É¤â¤òÇä¤ë¿Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÍÆù¿©¤ÎÈá·à¤µ¤¨µ¯¤¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²á¹ó¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ¸Ëá¤¬¶µÁÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ØËüÀ¤¶Ë³Ú¶µ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÈòÆñ½ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¿©»ö¤È½»µï¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢¶µÁÄ¤Ç¤¢¤ëÆ¸Ëá¼«¤é¤¬¿®¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤«¤é¤À¡£¶µµÁ¤â¤Þ¤¿¡Ø²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡Ù¡Ø¿É¤¤¤³¤È¤ä¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¿®¼Ô¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÆ¸Ëá¤Ë¿©¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¶µÃÄ¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³°¤Ç²î»à¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æ¸Ëá¤Ï¡¢ËüÀ¤¶Ë³Ú¶µ¤Ï°¥¤ì¤Ê¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¶µÃÄ¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼å¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Æ¸Ëá¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÁá¤¯Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÂçÀµ´ü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø²ÈÀ©ÅÙ¡Ù¤¬Ë¡Åª¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨°ËÇ·½õ¤ÎÊì¡¦¶×ÍÕ¤¬²ÈÄí¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É×¤Ï¡ØÆ±µïµÁÌ³¡Ù¤òÍýÍ³¤ËºÊ¤Îµ¢Âð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£²¾¤ËÉ×¤¬»àË´¤·¤Æ¤â¡¢¸ÍÀÒ¤ò¼º¤¨¤Ð¼Ò²ñÅª´ðÈ×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£½÷À¤¬¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÆ¸Ëá¼«¿È¤Ï¡¢¿Í¤ò¿©¤é¤¦¹Ô°Ù¤ò¡Ø¶ì¤·¤ß¤«¤é¤Î²òÊü¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡ØµßºÑ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÁ±¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸Î¤ËÈà¤¬¼«¤é¤ò¡ØÁ±ÎÉ¡Ù¤È¾Î¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¼«¿È¤ÎÏÀÍýÂÎ·Ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ä¹ó¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢»þ¤Ë¤Ïµ´¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í´Ö¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë