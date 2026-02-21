¡È250Ëü±ß¡É°Ê²¼!? ¥Û¥ó¥À¤Î¡È³Ê°Â¡É¡Ö¹âµé¥»¥À¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ·Ú¤è¤ê°Â¤¤¡õ¡È3.0¥ê¥Ã¥¿¡¼ÊÂ¤ß¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤Î¡Ö¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤Ï¡©
·ÚNo.1¡ÖN-BOX¡×ÊÂ¤ß¤Î²Á³Ê¤Ç¥Û¥ó¥À¤Î¡È¹ë²Ú¡É¥»¥À¥ó¤¬Çã¤¨¤ë!?
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡Ê¥¨¥Ì ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢173Ëü9100±ß¤«¤é247Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¾è¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤Ï¡¢250Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¡Ö·Ú¡á°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¿·¼Ö¤Ç¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âµé¼Ö¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡È³Ê°Â¡É¡Ö¹âµé¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê33Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Û¥ó¥À¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿Àè¿ÊÅÅÆ°¥»¥À¥ó¡Ö¥¯¥é¥ê¥Æ¥£ PHEV¡ÊCLARITY PHEV¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎò»Ë¤òÁÌ¤ë¤È¡¢2008Ç¯7·î¤ËÊÆ¹ñ¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç¥ê¡¼¥¹ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡ÊFCV¡Ë¤Î¡ÖFCX¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤¬½éÂå¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Ï4¿Í¾è¤ê¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼ÖÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¡Ö¥¯¥é¥ê¥Æ¥£ FUEL CELL¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢2018Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡ÊPHEV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥ê¥Æ¥£ PHEV¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2ÂåÌÜ¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËFCV¡¢PHEV¡¢¤µ¤é¤ËËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎEV¤òÅ¸³«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õÎÏÀÇ½¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ê¥ä¥¿¥¤¥ä¤òÈ¾Ê¬Ê¤¤¦¥ê¥¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4915mm¡ßÁ´Éý1875mm¡ßÁ´¹â1480mm¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ê¡¢½éÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê5¿Í¾è¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢LEB·¿1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡Öi-MMD Plug-in¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Á°ÎØ¶îÆ°Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Áö¹ÔÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ135kW¡Ê184ps¡Ë¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯315N¡¦m¤È¤¤¤¦¡¢3.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥óÊÂ¤ß¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Áö¤ê¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê²ÃÂ®ÀÇ½¤òÎ¾Î©¡£
¡¡ÂçÍÆÎÌ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¯¤òÅÅµ¤¤À¤±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁö¹Ô¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤¯°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢¾åµé»ÅÍÍ¤Î¡ÖEX¡×¤Ç588Ëü600±ß¤Ç¤·¤¿¡Ê¥â¥Î¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡Ë¡£
¡¡°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¡ÊHonda SENSING¡Ë¡×¤ä¥ì¥¶¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¹âÀººÙ¤Ê¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÅö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°²½¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤¡¢2021Ç¯9·î¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤¬Ìó3Ç¯´Ö¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï´õ¾¯¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥À¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢»ÙÊ§Áí³Û250Ëü±ß°Ê²¼¤Î¥¯¥é¥ê¥Æ¥£ PHEV¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯¼°¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬7Ëükm¤«¤é11ËükmÂæ¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ôÈñÍÑ¹þ¤ß¤Î»ÙÊ§Áí³Û¤Ç200Ëü±ßÂæÁ°È¾¤«¤é¤ÎÍ½»»¤ÇÁÀ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¿·¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±Åù¤ÎÍ½»»¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢²ÄÈÂ·¿³°ÉôµëÅÅ´ï¡ÖPower Exporter 9000¡Ê¥Ñ¥ï¡¼ ¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼ 9000¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºÒ³²»þ¤Ë²ÈÄíÍÑÅÅ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÁö¤ëÅÅ¸»¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¿·¼Ö¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëËþÂ´¶¤â¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÆ±¤¸Í½»»¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î580Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÎÀè¿ÊÅÅÆ°¥»¥À¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸¤¤ÁªÂò¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¶õÎÏ¤ÈÀÅ½ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âµé¥»¥À¥ó¤Î¾è¤êÌ£¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¼Ö¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤¬ÄìÃÍ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤½¡¢¥¯¥é¥ê¥Æ¥£ PHEV¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¥À¤¬¸Ø¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Î·ë¾½¤òÌ£¤ï¤¦Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±Åù¤Î¿È¶á¤Ê²Á³Ê¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£