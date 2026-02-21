¡Ö°ã¤¦¡£µÕ¡£ÊÝ°é»Î¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤ó¤À¡×ÂÔµ¡»ùÆ¸¿ôÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È¤ÎÂçÄÅ¡ÖÍÄÃÕ±à¶µ°÷¡ÈÄÂ²¼¤²¡É¤Ç±ê¾å¡×»Ô¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¿ÍºàÎ®Æ°²½¤â¡Ä¸½¾ì¤ÏÎ¥¿¦´íµ¡
2·î19Æü¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÄÅ»ÔµÄ²ñ¤Ç»ÔÎ©ÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤ÎµëÍ¿¤òÊÝ°é»Î¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«Ä¾¤¹¾òÎã²þÀµ°Æ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð2026Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Ìó400¿Í¤ÎÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤ÏÄÂ²¼¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Æü¡¢¸µ¶µ°÷¤é¤Î¡Ö½¢³ØÁ°¶µ°é¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ÏÄÂ²¼¤²²óÈò¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤òµá¤á¡¢ÀÁ´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂÔµ¡»ùÆ¸¥ïー¥¹¥È¤Ê¤¬¤é½»¤ß¤´¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¹¤ëÂçÄÅ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë
2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤¬Á´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅ»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤Î¡ÖÄÂ²¼¤²¡×ÁûÆ°¤ËSNS¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÔÅö¤ÊÄÂ²¼¤²¡×¤«¡ÖÉ¬Í×¤ÊÀ©ÅÙÄ´À°¡×¤«
¡Ö°ã¤¦¡£µÕ¤À¤è¡£ÊÝ°é»Î¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤ó¤À¤è¡×
ÂçÄÅ»Ô¤ÎÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤ÎµëÍ¿¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤êSNS¾å¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤ÎÄÂ²¼¤²¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ë¶¯¤¤È¿´¶¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é½êÅù¤ò¤Þ¤¿¤°ÇÛÃÖ¤äºÎÍÑ¤Î°ìÂÎ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µëÍ¿ÂÎ·Ï¡ÊµëÎÁÉ½¡Ë¤òÅý°ì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙÀß·×¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥º¥ì¤¬±ê¾å¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ë¡£
ÂçÄÅ»ÔµÄ²ñ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¼Ô¤«¤é¸øÎ©¤ÎÊÝ°é»Î¤ÈÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¶µ°éÊÝ°é¿¦À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÌÜÅª¤ò¡ÖÊÝ°é½êÅùÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î²þÁ±¡×¡ÖÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à´Ö¤Î¿Íºà¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¾òÎã²þÀµ°Æ¤ÏÍÄÃÕ±àÂ¦¤ËÍ¾ÎÏ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¡¢ÊÝ°é¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¿Íºà¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎµÄ°Æ¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±µÄ²ñ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤Î½è¶ø¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢À¸³è´ðÈ×¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ò¾·¤¯¤ª¤½¤ì¡×¤È¤·¡¢¶µ¿¦°÷ÁÈ¹ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡ÖÌó2³ä¤¬Î¥¿¦¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎ¥¿¦¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·üÇ°¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÅª¤Ï¿ÍºàÎ®Æ°²½¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Æþ¸ý¤ÇÂ»¤¬¸«¤¨¤ëÀß·×¤À¤È¡¢Î®Æ°²½¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤ë¡£
ÂçÄÅ»Ô¤ÎÊÝ°é»Î¤Î½éÇ¤µë¤ÏÂçÂ´¡¦Ã»ÂçÂ´¤ÇÆ±¿å½à¡ÊÌó22Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤È¤ÏºÇÂç2Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄÊÝ°ì³çºÎÍÑ¤ÇÊÝ°é»ÎÂ¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡ÖÂçÂ´¼Ô¤Ï1Ëü±ß¶á¤¤¸º³Û¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·Â´¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½ºßÆ¯¤¯¶µ¿¦°÷¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¸½¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¸øÎ©¡ÊÃÏÊý¸øÌ³°÷¡Ë¤Î¿¦¼ï¡¦µëÍ¿É½¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¡£ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤¬¶µ°é¸øÌ³°÷Åª¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¤Ï°ìÈÌ¿¦¤ÎµëÍ¿É½¤Ë¶á¤¤±¿ÍÑ¤¬Â¿¤¤¡£°ÛÆ°²ÄÇ½¤ÊºÎÍÑ¡¦ÇÛÃÖ¤Ë´ó¤»¤ë¤Ê¤é¡¢µëÍ¿É½¤ÎÅý°ì¤Ï¹ÔÀ¯¼ÂÌ³¤È¤·¤Æ¤Ï¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿ÆüËÜ»à¤Í¡×¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯
ÂçºåÉÜÆâ¤ÇÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë60Âå¤ÎÍý»öÄ¹¤ÏÂçÄÅ»Ô¤Î¾òÎã²þÀµ°Æ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µëÍ¿¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢°ÊÁ°¤«¤éÍÄÃÕ±à¤ÈÊÝ°é±à¤Î°ìÂÎ±¿ÍÑ¤äµëÍ¿À©ÅÙ¤ÎÅý°ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçÄÅ»Ô¤ÎÌäÂê¤Ï¡ØÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¼«ÂÎ¤è¤ê¡¢¡ØÅý°ì¤Î¤ä¤êÊý¡Ù¡¢´ûÂ¸¤Î¶µ¿¦°÷¤¬ÉÔÍø±×¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÊÑ¹¹¤äÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯2·î¤Ë¡ØÊÝ°é±àÍî¤Á¤¿ÆüËÜ»à¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç8Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï²áµîºÇ¾¯¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤â¡ØÄÂ¾å¤²¡Ù¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØÄÂ²¼¤²¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸«½Ð¤·¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ¿È¯¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
ÂçÄÅ»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÂÔµ¡»ùÆ¸¡×¤¬Á´¹ñºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÁ´¹ñ½¸·×¡ÊÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¤Ï2,254¿Í¤Þ¤Ç¸º¤ê¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ï1»Ô¤À¤±¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤Ï132¿Í¡×¤È»Ô¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¡È1»Ô¡É¤¬ÂçÄÅ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÂÔµ¡»ùÆ¸¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂçÄÅ»Ô¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ²ò¾Ã¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ê¿Í°÷ÇÛÃÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤¬²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÄÅ»Ô¤Ï»Ô¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡Ö»ÔÎ©ÍÄÃÕ±à¡¦Ç§Äê¤³¤É¤â±à°ìÍ÷¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄÊÝ°ì¸µ²½¤¬¡È¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æµ¯¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢·ÁÂÖ¤Ïº®ºß¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î¿¼¹ï²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖºÎÍÑ¤ÈÇÛÃÖ¤ò¤è¤ê²£ÃÇÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÂçÄÅ»Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÎã³°Åª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¡Ê132¿Í¡Ë¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡¦ÇÛÃÖÅ¾´¹¡¦Â¿»ÜÀßÅ¸³«¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È²ò¤±¤Ê¤¤¹½Â¤ÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²óÄó°Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿ÍÄÃÕ±à¶µ°÷¤ÈÊÝ°é»Î¤Î¿Íºà¸òÎ®¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÍý²ò¤µ¤ìÆÀ¤ë°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Î¶µ¿¦°÷¤Î¡ÖÄÂ²¼¤²¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¾ìÎ¥¤ì¤ä»ÖË¾¼Ô¸º¤ò¾·¤¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤òÂ»¤Ê¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£
¼«¼£ÂÎÂ¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡¦º£¤¤¤ë¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤¬µÞ¤Ë°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡¢ÉÔÍø±×¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦¶ÈÌ³¤Î½Å¤µ¤äÀÕÇ¤¤Î°ã¤¤¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼êÅö¤Ê¤É¤Î½è¶ø¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦ÄÂ¶â¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛÃÖ¿Í¿ô¤äÃ´Åö¶ÈÌ³¡¢»Å»öÎÌ¤Î¸«Ä¾¤·¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÉéÃ´¤È½è¶ø¤Î¤Ä¤ê¹ç¤¤¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¦ÂÔµ¡»ùÆ¸¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¸º¤é¤¹¤Î¤«¡¢¿ôÃÍÌÜÉ¸¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¼¨¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÂçÄÅ»Ô¤ÏÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î¾õ¶·¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¤âÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¦Ì³Åý¹ç¤ËÈ¼¤¦À©ÅÙºÆÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃúÇ«¤Ë¼¨¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½¾ì¤¬ÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤À©ÅÙÀß·×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¤½¤ì¤³¤½¤¬ÂÔµ¡»ùÆ¸¤Î²ò¾Ã¤ÈÊÝ°é¡¦¶µ°é¤Î¼Á¤Î°Ý»ý¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡£
