¿À¸Í¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÂà¾ì¤ËMF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥Éé½ý¤Ç9¿Í¤Ë¡Ä¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÎÀ¶¿å¤¬FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥óÉüµ¢ÃÆ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá À¶¿å 1-0 ¿À¸Í ¥¢¥¤¥¹¥¿]
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ï¼ç¾¤ÎDF»³ÀîÅ¯»Ë¤¬Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤¤¤Ã¤¿½ªÈ×¤Ë¤ÏMF¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬Éé½ý¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë9¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤Ç²ÃÆþ¸å½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤ÎMF´¥µ®»Î¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¤ÆDF¹À¥Î¦ÅÍ¤¬¥¯¥í¥¹¡£¤³¤ì¤òFWÉðÆ£²Åµª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â±¦¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£Æ±18Ê¬¤Ë¤ÏÀ¶¿å¤Î¥ë¡¼¥¡¼DFÆü¹â²ÚÅÎ¤¬Åê¤²¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤Î¹¥¼é¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾19Ê¬¡¢À¶¿å¤¬¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤òµ¯ÅÀ¤ËÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿MFÀéÍÕ´²ÂÁ¤¬»³Àî¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆFK¤ò³ÍÆÀ¡£»³Àî¤Ï·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Æ±23Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï´¥¤ò²¼¤²¤ÆDF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÅêÆþ¤·¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÊä¶¯¤·¡¢¸ÅÁãÂÐÀï¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿´¥¤ÏÁ°È¾ÅÓÃæ¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏÁ°È¾¤Ï0-0¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¸åÈ¾4Ê¬¡¢Æü¹â¤¬½³¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éMF¾®ÄÍÏÂµ¨¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÁê¼êMF·ÀèÍ´Ìï¤ËÄ¾·â¡£VAR¤¬²ðÆþ¤·¤¿·ë²Ì±¦¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ±10Ê¬¤Ë¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¶¿å¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿À¶¿å¤Ï¸åÈ¾25Ê¬¡¢Áê¼êDF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌÜÂ¬¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ØMFËÌÀî¹ÒÌé¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤ÇGK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬GKÁ°Àî¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤ÇÆ±26Ê¬¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½Îò¤ò»ý¤ÄDF¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ó¥¦¥¯¤¬J¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿À¸Í¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¡¢19ºÐ¤ÎDF»³ÅÄ³¤ÅÍ¤¬J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Æ±42Ê¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬¼«¤é¥Ð¥Ä°õ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·Ç¤²¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤ò9¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¶¯¹ÔÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉé½ýÂà¾ì¡£·ë²ÌÅª¤Ë9¿Í¤Ç1ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢À¶¿å¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬¸ÅÁã¡¦¿À¸ÍÀï¤Ç½¢Ç¤¸å½é¾¡Íø¡£À¶¿å¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦½©ÍÕÃé¹¨¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¿À¸Í¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
