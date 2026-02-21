Æü»º¡Ö¡ÈºÇ¸å¤Î¡ÉFR¥»¥À¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª 400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡ÖV6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡×¡ß¶ËÂÀ¥¿¥¤¥äºÎÍÑ¤Ç¹âÀÇ½²½¡ª ÀìÍÑ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤á¤Á¤ã¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó 400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¡¢¸½¹Ô¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤È¤â¤È¹â¤¤ÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡Ö400R¡×¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¡Ê2025Ç¯10·î³«ºÅ¡Ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¡ÈºÇ¸å¤Î¡ÉFR¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£¤ä´õ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¸åÎØ¶îÆ°¡ÊFR¡Ë¥»¥À¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áö¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï1957Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æü»º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï2014Ç¯È¯Çä¤Î13ÂåÌÜ¡ÖV37·¿¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿400R¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë400Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö½¸ÂçÀ®¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢400R°Ê¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤È²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡400R¤È¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¿¥¤¥ä¤ÎÊÑ¹¹¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÀìÍÑÌÃÊÁ¤Î¡ÖDUNLOP SP SPORT MAXX GT 600¡×¤òÁõÃå¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¤È¤â¤ËÉý¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÎÉ¤¤¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÂÑ¥Õ¥§¡¼¥ÉÀ¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4810mm¡ßÁ´Éý1820mm¡ßÁ´¹â1440mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤ËÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¤Î¥È¥é¥ó¥¯Éô¤Ë¤Ï¡ÖLimited¡×¤ÎÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥¸¤òÁõÈ÷¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢400R¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ405ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë3¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï7Â®AT¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤¬¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÁö¹ÔÀÇ½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó 400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï693Ëü5500±ß¡£400Âæ¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡400R ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½¹Ô¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Âæ¿ô¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£