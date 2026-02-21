TWICE¥ß¥Ê¡¢¥Ø¥½½Ð¤·¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¡Ö²ÚÔú¡×¡Ö¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐTWICE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö²ÚÔú¡×Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¥ß¥Ê¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò5ËçÅê¹Æ¡£¥Ø¥½½Ð¤·¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤À»Ñ¤ä¼«¿È¤Î´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ÚÔú¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÆ´¤ì¡×¡Ö¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
