½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¶È¼ïÊÌ¡¡ÆÍîÎ¨¡Û (2·î20Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡¢¨2·î20Æü½ªÃÍ¤Î2·î13Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡18 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡15 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1592ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§ 872 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 698 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡22 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ +6.95 ¡¡»°°æ¶âÂ° <5706> ¡¢½»Í§ÅÅ <5802> ¡¢£Á£Ò£Å£È£Ä <5857>
£². ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.69 ¡¡£Ë¡õ£Ï¥¨¥Ê¥¸ <1663> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¢ÀÐÌý»ñ¸» <1662>
£³. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ +4.67 ¡¡£Ô£Ï£Ô£Ï <5332> ¡¢ÆÃ¼ìÆ« <5334> ¡¢¥Ë¥Á¥¢¥¹ <5393>
£´. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ +4.22 ¡¡¾¦Á¥»°°æ <9104> ¡¢Àîºêµ¥ <9107> ¡¢Í¹Á¥ <9101>
£µ. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.82 ¡¡ÂçÏÂ¹© <5444> ¡¢ÃæÉô¹Ýîç <5461> ¡¢Ìê¶â¹© <5480>
£¶. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ +2.48 ¡¡¥¤¥Èー¥ <7972> ¡¢¥Õ¥ë¥ä¶âÂ° <7826> ¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ <7936>
£·. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ +2.38 ¡¡¥³¥¹¥â£È£Ä <5021> ¡¢½Ð¸÷¶½»º <5019> ¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020>
£¸. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.06 ¡¡¥¿¥«¥é¥Ð¥¤¥ª <4974> ¡¢´ØÅÅ²½ <4047> ¡¢ÀÐ¸¶»º <4028>
£¹. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.04 ¡¡¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä <8750> ¡¢¥é¥¤¥Õ¥Í¥Ã¥È <7157>
10. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.00 ¡¡±É¸¦²½ <4549> ¡¢ÅìÏÂÌôÉÊ <4553> ¡¢Ãæ³°Ìô <4519>
11. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ +1.64 ¡¡¥íー¥É¥¹¥¿ー <3482> ¡¢¥±¥¤¥¢¥¤ÉÔ <3465> ¡¢¥«¥Á¥¿¥¹ <8919>
12. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.25 ¡¡¥Æ¥¹£È£Ä <5074> ¡¢Æü¥êー¥Æ¥Ã¥¯ <1938> ¡¢ÆüËÜÅÅÀß <1950>
13. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ +1.06 ¡¡¥»ー¥ì¥ó <3569> ¡¢Åì¥ì <3402> ¡¢ÉÙ»ÎËÂ£È£Ä <3104>
14. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.93 ¡¡¥ª¥×¥È¥é¥ó <6235> ¡¢£Á£Ó£Âµ¡³£ <6284> ¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥¨ <6264>
15. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ +0.65 ¡¡£Î£Ó¥°¥ëー¥× <471A> ¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¢¥¯¥ì¥»¥¾¥ó <8253>
16. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ +0.52 ¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> ¡¢¥Èー¥«¥í <3433> ¡¢Åì¥×¥ì <5975>
17. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ +0.31 ¡¡»°É©»æ <3864> ¡¢ÆüËÜ»æ <3863> ¡¢¥ì¥ó¥´ー <3941>
18. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ +0.04 ¡¡ÆüÅÅÇÈ <6779> ¡¢¥ª¥×¥Æ¥¯¥¹£Ç <6914> ¡¢£Ç£Ó¥æ¥¢¥µ <6674>
19. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.21 ¡¡£Ê£Ò¶å½£ <9142> ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í <9023> ¡¢»³ÍÛÅÅ <9052>
20. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.29 ¡¡¤ï¤é¤ÙÆüÍÎ <2918> ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í£È£Ä <2501> ¡¢¥æー¥°¥ì¥Ê <2931>
21. ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ -0.46 ¡¡¥¯¥ª¥ó¥ÄÁí¸¦ <9552> ¡¢£Ì£Ô£Ó <6560> ¡¢£Ô¡õ£Ç¥Ëー¥º <4331>
22. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ -0.57 ¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó <5108> ¡¢¥Õ¥³¥¯ <5185>
23. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ -0.62 ¡¡ËÌ¥¬¥¹ <9534> ¡¢Âç¥¬¥¹ <9532> ¡¢Åì¥¬¥¹ <9531>
24. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ -0.68 ¡¡»°°æÁÒ£È£Ä <9302> ¡¢Ãæ±ûÁÒ <9319> ¡¢°ÂÅÄÁÒ <9324>
25. ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.45 ¡¡£Ê£Á£Ì <9201> ¡¢£Á£Î£Á£È£Ä <9202>
26. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ -1.55 ¡¡£Á£ð£ð£é£å£ò <4180> ¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£ <4449> ¡¢¥¨¥à¥¢¥Ã¥× <3661>
27. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.73 ¡¡¥Þー¥±¥Ã¥È£Å <3135> ¡¢¾¾²°¥Õー¥º <9887> ¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤ <3382>
28. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.05 ¡¡±ßÃ«¥Õ¥££È£Ä <2767> ¡¢´Ý¹È <8002> ¡¢¥è¥³¥ì¥¤ <2874>
29. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ -2.27 ¡¡¥Ë¥Ã¥¹¥¤ <1332> ¡¢¥Û¥¯¥È <1379> ¡¢¥æ¥¥°¥Ë <1375>
30. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ -2.38 ¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733> ¡¢ËÌÎ¤ <368A> ¡¢¥Îー¥ê¥Ä¹Ýµ¡ <7744>
31. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.62 ¡¡¤ê¤½¤Ê£È£Ä <8308> ¡¢¤ß¤º¤Û£Æ£Ç <8411> ¡¢µþÅÔ£Æ£Ç <5844>
32. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ -2.77 ¡¡£Ê£É£Á <7172> ¡¢£Ó£Â£É <8473> ¡¢ÂçÏÂ <8601>
33. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ -2.83 ¡¡¥Ö¥ìー¥ <7238> ¡¢¥¢¥¤¥·¥ó <7259> ¡¢¥è¥í¥º <7294>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹