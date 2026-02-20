このメッセージきたらアウト！LINEでわかる【遊び人の見分け方】４つ
あなたは、彼の遊び相手にされていませんか？
彼に遊ばれているかどうか、実はLINEで見分けられます。
今回は、LINEでわかる「遊び男の見分け方」を４つご紹介！
もし彼が遊び男なら、その恋は諦めた方がよいかもしれません。
｜自分のタイミングでしかLINEしない
自分のタイミングでしかLINEしない人は遊び男の可能性大。
例えばあなたからLINEを送った時、男性がスルーする場合は注意が必要ですね。
自分が送ったタイミングで返信が来ないと「まだ？」「早くして」と、催促してくることも遊び男の特徴です。
｜深い話はしない
遊び男は、LINEで深い話をしません。
例えば「どんな仕事をしているか」や「毎日何をしているのか」といったことも、LINEでは話さないのです。
そうして謎を作り、女性に「会いたい」と思わせています。
それが遊び男の狙い。
「今から会おうよ」と言った時、女性に応じてもらえるよう謎を多く残すのです。
｜誤字脱字が多い
遊び男は、女性に送るLINEが適当。
何かをしながらLINEを送っていたりするので、誤字脱字が多いです。
遊び男でも、本気で好きな女性ができれば「誤解されたくない」「しっかり思いを伝えたい」と思うもの。
送る前に文章を確認したり、内容をよく考えたりするためその頻度は少なくなります。
ですから、誤字脱字が目立つようであれば、まだ本気で想われてはいないと言えるでしょう。
｜強引な言い回しになる
彼から「〇〇も会いたいよな？」とか「〇〇ならしてくれるよな？」など、強引な言い回しをされている場合は遊ばれている可能性が高いです。
遊び男はこのようにして、断りにくい状況を作るのが得意！
そのやり方に、まんまと引っかかってしまう女性は少なくないようです。
男性の強引さにキュンとする女性は多いですが、相手は遊び男かもしれません。
そこで「わかった」と応じてしまえば男性の思うつぼですから、時に断ることも大事ですよ！
このようなLINEが送られてきているなら、警戒心を高めてください。
このままだと遊び相手として利用される恐れがあるため、距離を置いたり誘いを断ったりすることも必要です。
