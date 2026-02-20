「セクシーに生きるJust be yourself」を掲げるランジェリーブランド「RAVIJOUR」が、アイドルグループ「AKB48」の元メンバーで女優の谷口めぐさんを起用した最新ビジュアルを公開しました。春の訪れに心踊る、鮮やかな色彩を纏うランジェリーコレクションです。ランジェリー姿の谷口さんの美ボディーは必見です。



【写真】AKB48時代の谷口めぐさん（2016年）

繊細なレースや刺繍が春の訪れを予感させる4つのシリーズ。「アヴェネル」は、ふわりと風になびく羽根がシックで、クラシカルな品格が漂うシリーズです。パープル、グレー、ミントの3色を展開します。静かな輝きを宿し、気高さと美しさが満ちていく「ヴェリシア」は、ブラック、ピンク、グレーの3色。「エルザ」は、静けさの中に芯のある美しさまとうブラ。シックなブラック、レッド、鮮やかなグリーンを用意します。花のような繊細さの「ミリーヌ」は、可憐なアイボリー、ピンク、パープルの3色展開です。



ワンランク上のスペシャルなアイテムは公式オンラインストアや全国の店舗で販売中です。



【谷口めぐさんプロフィル】

1998年11月12日、東京都生まれ。2013年のAKB48第15期生オーディションに合格し、グループのメンバーとして活動。58枚目のシングル「根も葉もRumor」で初の選抜入り。「豆腐プロレス」（テレビ朝日）、「マジムリ学園」（日本テレビ）などに出演。「メディウムダイバー」（テレビ埼玉）でドラマ初主演。2024年5月に同グループを卒業。