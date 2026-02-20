¥¹¥®²ÖÊ´¡¡º£Æü20Æü¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×Èô»¶¡¡3Ï¢µÙ¤ÏÂçÎÌÈô»¶¤Ø¡¡¥Ô¡¼¥¯¤¤¤Ä¤«¤é
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½ê¡¹¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü20Æü¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏµÞÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤äÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ´ü¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü20Æü¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×Èô»¶
º£Æü20Æü¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡ÖÂ¿¤¤¡×¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½ê¡¹¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3Ï¢µÙ¤«¤éÅìµþÅÔ¿´¤äÀÅ²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Èô»¶
21Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¡¢¹¤¯4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀçÂæ»Ô¤Ê¤ÉÅìËÌ¤Ç¤â22Æü(Æü)¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï21Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï22Æü(Æü)¤«¤é¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÅ²¬»Ô¤Ç¤Ï26Æü(ÌÚ)¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Èô»¶¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤ÉËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Åç»Ô¤äÊ¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä?
¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥¤È¤â¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤äÊ¡²¬¤Ê¤ÉÁá¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢2·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¥Ô¡¼¥¯¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï10Æü´Ö¤«¤é1¤«·î¤Û¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î´ü´Ö¤Ï5Æü´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤Û¤É¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè3·î¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÃÈ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£