この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「童貞が勘違いしてること10選」と題した動画を公開。自身の経験や医師としての知見を交え、男性が抱きがちな女性に対する誤解を正し、正しい恋愛観を持つよう提言した。



動画の冒頭、高須氏は自身のチャンネル視聴者の多くが男性であることに触れ、特に恋愛経験の少ない男性に向けて「自分自身を高めてほしい」という意図で今回のテーマを取り上げたと説明。まず最大の勘違いとして「女性も男性と同じくらい性欲がある」という思い込みを挙げた。10代や20代の男性は常に性的な衝動に駆られていることが多いが、対して女性はムードやプロセス、ときめきを重視する傾向があると指摘。「男女の性欲のレベルや質は異なる」とし、この認識のズレが若い世代の恋愛がうまくいかない一因だと分析した。



さらに、身体的特徴や性行為に関する誤解についても言及。「巨根信仰」や「特定の行為への憧れ」などは、漫画やアダルトビデオの影響による「単なる妄想」だと一蹴した。医学的な見地からも、大きさよりも相手への配慮や清潔感の方が重要であると説き、極端なサイズへのこだわりは逆に相手を苦痛にさせるリスクがあると警告した。また、包茎に関する悩みについても「不潔でなければ問題ない」とし、手術の必要性はケースバイケースであると解説した。



動画の終盤では、「イケメンじゃないとモテない」「待っていれば自然に彼女ができる」という受動的な姿勢を厳しく批判。「超ハイスペックな男以外は待っていても彼女はできない」と断言し、自分から行動することの重要性を強調した。高須氏は「告白して振られることも技術のうち」と語り、失敗を恐れずに経験を積み、中身のある頼りがいのある男性になることが、結果としてモテる近道であるとエールを送って動画を締めくくった。