『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第拾九話「抗う者たち」／「終末想像」あらすじ＆先行場面カット公開！
MBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。参ノ章第2クール第拾九話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
このたび、2月20日（金）から放送開始となる第拾九話「抗う者たち」／「終末想像」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第拾九話「抗う者たち」／「終末想像」あらすじ＞
”焰ビト” となりユウの体を乗っ取った Dr.ジョヴァンニ。彼によって ”天照” の発電機にキーが差し込まれ、ついに ”大災害” が起きてしまう。すると世界は ”アドラ” のイメージと同化し始め、皇国各地で大規模な火災が発生。民衆から絶望の声が挙がる中、特殊消防官たちは打つ手が無く……。
＞＞＞第拾九話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
