金の紙吹雪が舞う中、白基調のスパンコールの衣装が一際まぶしく輝く。

「さあ一緒に〜？」

「ジャパ〜ン！」

まばゆいくらいにエキゾチックなステージライトを浴びて会場を沸かせたのは、郷ひろみ（70）である。



70歳で決断した郷

〈2025年の紅白歌合戦を一区切りに〉

稀代のスターが紅白“卒業宣言”を発表したのは本番2日前だった。

「その日のリハーサル後の囲み取材では『これから若い方たちが（自分と）同じような気持ちで挑戦し続けてほしい』『自分が70歳になってみて、そういう節目は今年かな』と、後進に道を譲る考えを明かしました」（スポーツ紙記者）

元カノの松田聖子が登場した際には…

本番のアチチな燃えっぷりは冒頭の通り。

「おなじみのジャケットプレイも健在。客席を駆け回り、呼吸を乱さず歌い切ったのは見事でした。自身の出番以外も若手の後ろに笑顔で映り込み、終始盛り上げに徹していました」（同前）

郷に入っては郷に従う郷。一方、こんなシーンも。

「大トリで元カノの松田聖子が登場した際には、何とも言えない絶妙な笑みを浮かべていました」（同前）

視線のレイザー・ビームの先に何を見ていたのか。

歴代7位の紅白出場回数38回を誇る郷。初出場の1973年当時はジャニーズ事務所所属だった。

「75年、郷はバーニングプロダクションに移籍しました。以来、同社の創設者で芸能界の“ドン”と呼ばれた周防郁雄氏の庇護の下、活動の幅を更に広げました」（レコード会社社員）

郷、紅白、そして周防氏。この3つは切っても切れない関係性にある。

「周防氏は日本レコード大賞の選考に強い影響力を持つとされ、紅白でも石川さゆりや天童よしみ、三山ひろしらの出場に寄与してきたと言われる。紅白のリハーサルや本番が行われる裏では、NHK放送センターにやってくる周防氏に出演者やレコード会社関係者が挨拶する『周防詣で』が慣例となっていました」（同前）

「今回は大晦日、食堂に周防氏が…」

しかし周防氏は2024年末、息子彰悟氏に社長を譲った。同年の紅白では周防氏は体調不良のため姿を見せず、「周防詣で」も終わりかと思われていたが、

「今回は大晦日、食堂に周防氏が現れた」（同前）

白い髪が少し伸びた周防氏を取り巻くように、彰悟氏や日本音楽事業者協会の瀧藤雅朝会長らが鎮座したという。目撃していた紅白関係者の証言。

「午後3時過ぎに周防会長がやってくるや、氷川きよし、天童よしみ、さらにはアイナ・ジ・エンドら若手歌手まで次から次へと挨拶を交わしていました」

そして午後4時過ぎ、逢いたくてしかたない人がとうとうやってきた。郷だ。

「本番前ギリギリで、お互いに決して多くは語りませんでしたが郷さんは周防会長に『ありがとうございます』としきりに感謝を口にしていました」（同前）

そこで、こんな一幕も。

「これぐらいで一回、一区切りにさせてください」

改めて紅白卒業を宣言する郷に、周防氏は縋る。

「もうちょっと……。なんでそんな勝手な……」

言えないよ、とばかりに郷は曖昧に応じる。

「いやもう、それは……」

前出の紅白関係者が語る。

「周りの目もあったのでお互いにハッキリと言葉にはしていませんが、周防会長としては慰留したい思いがあったようです。その会話の後ほどなくして周防会長は帰っていきました」

紅白最GOのステージを終えた郷だが、

「事務所を退所する予定はありません。紅白は卒業しても、音楽活動は継続します」（バーニング関係者）

よろしく哀愁！

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）