羽田、新千歳でも

「世界に誇る羽田空港でいすゞのEVトラックを披露する機会を頂戴した」――。ANA（全日空）といすゞ自動車（いすゞ）は2026年2月18日、空港におけるEVトラック活用検証等のパートナーシップを締結したと発表。その際、いすゞの能登秀一常務は、次のようにコメントしています。2社がこのようなパートナーシップを締結するのは、今回は初とのことです。どのようなことが行われるのでしょうか。

【写真】えっ…これが2台だけ羽田空港に導入の「いすゞのEVトラック」全貌です

このパートナーシップの一環では、いすゞのBEV（バッテリー式電気自動車）トラック「エルフEV」をベースにしたカーゴトラック（手荷物運搬車）を、羽田空港に2台、新千歳空港に1台導入します。

ANAグループは2050年までに国内の空港で運用するエンジントラック約1000台のCO2排出量実質ゼロを目指しており、今回の取り組みはその重要な一歩となります。実証の目的は、経済合理性（車両価格とエネルギーコストのバランス）と実運用上の要件（充電インフラの最適配置・能力など）を、実際の使用環境で見極めることとしています。

なお、ANAグループが保有するトラックベースのGSE（航空機地上支援機材）のうち6割超がいすゞ製であり、長年の信頼関係と、空港という特殊な環境への高い知見から今回のパートナーシップ締結に至ったといいます。

今後は、24時間稼働が求められる羽田空港や、寒冷・降雪地域である新千歳空港といった多様な環境下で稼働データを収集・解析し、運用方法の改善やバッテリー仕様の適正化などを両社で検証していくとしています。

2社のパートナーシップ契約は2030年まで継続。今後はEVだけでなく、機内食運搬用のフードローダーといった大型車両（15-20トン級）や、水素・FCVなど他のパワーソースも視野に入れた協業を検討するとしているといいます。またいすゞは、既存のディーゼル車の運用データと比較し、気候や稼働条件が異なる環境下でEVの最適解をANAと共に探求していくとのことです。