ラバブルマーケティンググループ<9254.T>が大幅続伸している。１８日の取引終了後に、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A.T>子会社でＳＮＳマーケティング支援事業を展開するライスカレーＬＳの全株式を３月中をメドに取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



今回の買収は、ＳＮＳマーケティング支援のソリューション強化と大幅なシェア拡大を図り、同領域におけるリーディングカンパニーとしての地位を確固たるものにするのが狙い。特に、インフルエンサーマーケティング領域の強化による単価向上や新規顧客獲得などのシナジーを早期に創出するとしている。取得価額は７億４８００万円。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS